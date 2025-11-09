Haberler

Kocaelispor Başkanı'ndan Galatasaray Maçı Sonrası İddialı Açıklamalar

Kocaelispor Başkanı'ndan Galatasaray Maçı Sonrası İddialı Açıklamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Başkan Recep Durul, maça iyi hazırlandıklarını ve Avrupa hedefi koyduklarını belirtti.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçının ardından, "Maça çok iyi hazırlandık, biz yeneceğimizi biliyorduk. Biz bugün Ajax'tan daha iyi oynayacağımızı zaten söylemiştik. Biz gücümüzü biliyorduk. Bizi burada yenecek hiçbir güç yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Maça çok iyi hazırlandık, biz yeneceğimizi biliyorduk. Taraftar, şehri bütünleştirdi. Üstesinden gelemeyeceğimiz maç yok. Aslında daha önceden de çok iyi oynuyorduk, iki maçımız gasp edildi. Puanlarımız gitti, yine aynı oyunu oynuyorduk. Dolaysısıyla bizim buradaki haklarımız gitti, adalet olduğunda sahada neler yapacağımızı herkes gördü. Taraftarımızın büyüklüğünü bugün herkes gördü. Bugün Kocaelispor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu gördük. Biz, Avrupa'da başarılı olmuş bir takım, şu anda iyi gidiyorlar, ülkemiz adına gurur duyuyoruz ama bu lig maçı, biz bugün Ajax'tan daha iyi oynayacağımızı zaten söylemiştik. Biz gücümüzü biliyorduk. Bizi burada yenecek hiçbir güç yok. Bundan sonrada çıkışımız sürecek, Avrupa hedefi koyduk, 16 yıl sonra dedik ki şampiyon olacağız. Türkiye futbolunda olması gerekenleri Kocaelispor yapıyor. Uzun yıllar sonra bu şehir kendine geldi" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.