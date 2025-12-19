Hesap.com Antalyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 17'nci haftasında Kocaelispor sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Alaattin Gülerce açıklamalarda bulundu.

Lige kötü başladıklarını fakat ilk yarıda topladıkları 23 puanın başarı olduğunu söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "İlk yarının son maçıydı. Dolayısıyla bizim için çok çok önemli bir maçtı. Burada alacağımız galibiyet ve öyle tatile çıkmak hem moral motivasyon açısından hem ligdeki sıralamamız açısından çok büyük önem kazanıyordu. İç sahadaki serimizi devam ettirmek adına bizim için çok önemliydi. Şükürler olsun, maçı kazandık. Bunları gerçekleştirdik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'İSTESEK DE ÇOK FAZLA TRANSFER YAPAMAYACAĞIZ'

Bir gazetecinin devre arası transfer döneminde takımdaki çoğu oyuncuğunun değişeceği yönündeki değerlendirmesini İnan, şu şekilde yanıtladı:

"Zor bir dönemden geçtik ve ilk yarıyı böyle bir durumda bitirmek çok önemli bir başarı. Dolayısıyla sizin söylediğiniz 'Bu takımdan çok kişi değişecek' düşüncesine çok katılmıyorum. Öyle bir değişim olmayacak takımımızda. Belki bir iki değişiklik, transfer olabilir. Zaten istesek de çok fazla transfer yapamayacağız. Yabancı oyuncularımız var. Oyuncuların gitmesi, gelmesi çok kolay işler değil. Cezamız var, bildiğiniz üzere. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Elimizdeki oyuncular canla başla mücadele ediyorlar. Onların performansını yükseltmek için daha da fazla çalışacağız. Transfer bu, belli olmaz. Kim gider, kim kalır? Zaten sizinle hep beraber oluyoruz. Sizinle de paylaşırım."

ALAATTİN GÜLERCE: İSTEDİĞİMİZ SONUÇLA AYRILAMIYORUZ'

İki takımı da göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik eden Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Alaattin Gülerce, "Futbol bir hata oyunu, hataları az yapmamız gerektiği bir maç oynadık. Talihsiz golle oyuna başladık. Beraberliği yakaladık ama buradan istediğimiz sonucu alamıyoruz. Ben özellikle ikinci yarıda gösterdikleri mücadeleden dolayı takımımı tebrik ediyorum. Bu maçı bırakıp kupa maçından sonraki arada en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. Safuri'yi gördüğü karttan dolayı oyundan aldım. İkinci kartı görmesin diye oyundan aldım" dedi.

'İKİ KARDEŞ KULÜBÜN CENTİLMENCE GEÇEN MÜSABAKASI OLDU'

Stattaki atmosferi değerlendiren Gülerce, "İki kardeş kulübün centilmence ve güzel atmosfer içinde geçen müsabakası oldu. Kocaelispor'un seyircisini, taraftarını anlatmama gerek yok. Özellikle iki kardeş takımın tribünde beraber gösterdikleri coşku ve sevinç çok nadir görülen bir şeydir. Kocaelispor taraftarına ve maça gelen Antalyaspor taraftarına tekrar teşekkür ediyorum. Biz puan açısından zor bir süreçten geçiyoruz. İnişli çıkışlı bir grafiğimiz var. Önümüzdeki salı günü kupa maçından sonra devre arasına gireceğiz. Bundan sonraki yol haritamızı belirleyeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.