Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, Litvanyalı Egle Zabotkaite'yi Transfer Etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü dış transferde Litvanya'dan şutör gard Egle Zabotkaite'yi renklerine bağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu yıl ilk kez mücadele edecek olan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü'nde yabancı oyuncular da katılmaya devam ediyor. Kısa süre önce Danilos Pizza'nın satın alınmasıyla tamamen kabuk değiştiren kulüpte 7 yerli oyuncuyla sezonun hazırlıklarına başlandı. Hafta başından itibaren de yabancı oyuncular kadroya dahil olmaya başladı. Kulüp bugün (pazartesi) 25 yaşındaki şutör gard Egle Zabotkaite'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında şutör gard Egle Zabotkaite ile anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Litvanya ekibi Kibirksts forması giyen 1.83'lük Egle Zabotkaite 7.1 sayı ve 3.8 ribaund ortalamasıyla oynadı. - KOCAELİ