Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri tamamlandı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri sona erdi.

İzmit Atletizm Pisti'nde düzenlenen açılış töreninin ardından sporcular iki seri deneme atışı yaptı, ardından sıralama atışlarına geçildi.

Yarışmacıların yaş gruplarına göre çeşitli mesafelerden atış yaptığı Kocaeli elemelerinde, 8 ildeki 30 kulüpten 628 sporcu mücadele etti.

Bölge elemelerinde başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Elemelerde dereceye giren sporcular şöyle:

8-9 yaş minik kız

1- Zeynep Serra Doğan

2- Elif Öykü Deniz

3- Sümeyye Serra Kıldacı

8-9 yaş minik erkek

1- Yusuf Eymen Akar

2- Mehmet Fatih Sağcan

3- Ali Mirza Sarı

10-11 yaş minik kız

1- Ayça Başaran

2- Elif Kondakçı

3- Beren Özerik

10-11 yaş minik erkek

1- Muhammed Bekir Özüdoğru

2- Hamza Karaca

3- Giray Öztürk

12-13 yaş minik kız

1- Mihrinur Yılmaz

2- Ayşe Hafsa Doğan

3- Ayşe Akyüz

12-13 yaş minik erkek

1- Abdullah Ömer Bilge

2- Talha Eren Ay

3- Mehmet Ali Asaf Yetman

Yıldız kız

1- Büşra Şen

2- Ayşe Hafsa Abayoğlu

3- Emine Soydaş

Yıldız erkek

1- Enes Zayan

2- Ahmet Sait Moran

3- Ahmet Tahsin Şengül

Genç kız

1- Berranur Söğüt

2- Afra Betül Yenipazar

3- Ayşenur Yakupoğlu

Genç erkek

1- Esad Kağan Yağcı

2- Mustafa Çelik

3- Halil Efe Kuzu

Büyük kız

1- Sena Keçeci

2- Fulya Erilli Aybar

3- Özge Şengül

Büyük erkek

1- Cem Kuzu

2- Yusuf Düzgün

3- Tuncay Eren