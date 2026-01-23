Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, uzatmalara giden maçta konuk ettiği CEMEFE GOLD Haremspor'u 99-97 mağlup etti. Maç, 91-91 biten normal süre ile uzatmaya taşındı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği CEMEFE GOLD Haremspor'u 99-97 yendi.

Ligin 20. haftasının açılış maçında iki takım, Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk çeyreği 20-20'lik eşitlikle sona ererken, ev sahibi takım soyunma odasına 44-40 üstün girdi. Kocaeli ekibi üçüncü çeyreği 70-66 önde kapatsa maçın normal süresi 91-91 sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, uzatmaya giden karşılaşmada CEMEFE GOLD Haremspor'u 99-97 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi'ne yarınki 3 maçla devam edilecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Vefanın en saf hali! Kucağında taşıdığı kişi bakın kim
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler şoke oldu