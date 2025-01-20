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KKTC Konsolosu Erek Çağatay, Trabzonspor Kulübü'nü Ziyaret Etti

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KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ı ziyaret ederek bordo-mavili takıma başarı dileklerinde bulundu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Takım formasını hediye etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çağatay, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'un yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Papara Park'ta, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Konsolos Çağatay, bordo-mavili takıma başarı dileklerini ileterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Takım'ın formasını verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kafkas, Çağatay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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