KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Kamalı: Türkiye ile KKTC arasında 'ortak spor komisyonu' kurulmalı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Orçun Kamalı, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 'ortak spor komisyonu' kurulmasını öneriyoruz. İki ülkenin ilgili kamu kurumları, Milli Olimpiyat Komiteleri ve spor federasyonlarının temsilcilerinden oluşacak bu komisyonun en az 6 ayda bir düzenli olarak toplanması; federasyonlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, ortak projelerin planlanması ve geleceğe yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesi bakımından önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

KKTC MOK Başkanı Kamalı, Türkiye ile KKTC arasında ortak spor komisyonu kurulması yönünde MOK adına yaptığı yazılı açıklamada, "KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında uzun yıllardır devam eden kardeşlik ilişkileri, spor alanı da dahil olmak üzere her alanda önemli bir değer taşımaktadır. Bununla birlikte, iki ülke arasındaki sportif iş birliğinin federasyonların inisiyatifine veya kişisel ilişkilere bağlı olarak yürütülmesi, sürdürülebilir ve kurumsal bir yaklaşım açısından yeterli görülmemektedir. KKTC MOK olarak, iki ülke arasındaki sportif ilişkilerin; ekonomik, ticari ve diğer resmi alanlarda olduğu gibi, devletler arasında imzalanacak protokoller ve iş birliği anlaşmaları çerçevesinde kurumsal bir yapı içerisinde yürütülmesinin artık bir gereklilik haline geldiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 'ortak spor komisyonu' kurulmasını öneriyoruz. İki ülkenin ilgili kamu kurumları, Milli Olimpiyat Komiteleri ve spor federasyonlarının temsilcilerinden oluşacak bu komisyonun en az 6 ayda bir düzenli olarak toplanması; federasyonlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, ortak projelerin planlanması ve geleceğe yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesi bakımından önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'SPOR ÖNEMLİ BİR DİPLOMASİ ARACIDIR'

Kamalı, kurulacak komisyonla birlikte ortaya çıkabilecek sorunlara kalıcı ve kurumsal çözümler üretilebileceğine, iş birliği süreçlerinin kişilere bağlı olmaktan çıkarılarak devlet politikası niteliği kazanacağına inandığını kaydederek, "Aynı zamanda ortak eğitim programları, kamp organizasyonları, bilimsel çalışmalar, sporcu gelişim projeleri ve uluslararası organizasyonlara yönelik iş birlikleri daha planlı ve verimli bir şekilde hayata geçirilebilecektir. Spor, yalnızca müsabakalardan ibaret değildir. Spor; dostluğu, dayanışmayı, ortak kültürü ve uluslararası görünürlüğü güçlendiren önemli bir diplomasi aracıdır. Özellikle KKTC'nin uluslararası alanda maruz kaldığı haksız izolasyonların etkilerinin azaltılmasında, Türkiye Cumhuriyeti ile kurumsal düzeyde geliştirilecek güçlü sportif iş birliği önemli bir rol üstlenecektir. KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yıllardır güçlü temeller üzerine inşa edilen ilişkilerin, spor alanında da daha sistemli, sürdürülebilir ve kurumsal bir yapıya kavuşturulmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Bunun hem iki ülke sporunun gelişimine hem de kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu kapsamda, ilgili makamların ortak spor komisyonunun kurulmasına yönelik önerimizi değerlendirmelerini ve gerekli adımları atmalarını saygıyla talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı