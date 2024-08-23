Kızıyla verdiği poz nedeniyle ifadeye çağrılan Gökhan Çıra konuştu: Poz yanlıştı

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, 2 yaşındaki çocukla yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılıkça ifadesinin alınmasına karar verildi. Soruşturmanın ardından konuşan Gökhan Çıra, verdiği pozun yanlış olduğunu belirterek "Selenay benim evladım, artık canım acıyor" diyerek isyan etti.

ÇOCUĞUN DEVLET KORUMASINA ALINMASI TALEP EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

"KUSUR İŞLEMİŞ GÖRÜNDÜYSEM AFFOLA"

Instagram hesabından açıklama yapan Gökhan Çıra, şu ifadeleri kullandı: "O benin kızım, dünyam, parçam, yaşama sevincim kızım. Biyolojik olarak da babası olduğumu unutanlara bu yazım. Elbette beni çağıran resmi makamlara ifademi vermeye gideceğim ama bilin ki kızımla fotoğraf çekerken sevgimden ha başımın üstüne koymuşum ha avucumun içinde sarmalamışım. Babalığın verdiği sevinç ve gururla toplumun değerlerine aykırı bir kusur işlemiş gibi göründüysem affola. Ama işlemedim."

"BENİ KIZIMLA ALAKALI SINAMAYIN"

"Biz nasıl bir ülkü haline geldik ben kızımla oyun oynarken çekilmiş spontane resimleri paylaştım babası kanı canı olarak belki yanlış bir poz evet bende paylaştıktan sonra fark ettim ama hiç bakmadan sadece orda baba ve kızı oyun oynadığı hallerimizi koydum benim kızıma olan sevgimi kimse sorgulayamaz kaldı ki zaten görüyorsunuz lütfen bir şeyleri yazıp çizerken düşünün. 2-3 kişinin uydurmasıyla saçma sapan yerlere çekilen haberler yüzünden 2 gündür bir babanın ne halde olduğunu düşünün aynen öyleyim beni kızımla alakalı sakın sınamayın insan en son evladıyla sınanır Selenay benim kırmızı çizgim nefesim her şeyim Allah'ım elimden, ayağımdan, ömrümden alsın kızıma versin.

"KONULARI SAÇMA SAPAN YERLERE ÇEKMEYİN, HER ÇOCUĞUN BABASIYLA BÖYLE POZU VAR"

"Eğer bir yanlışım bir kusurum olduysa ki olmadı herkesten özür dilerim. Selenay evlatlık falan değil Selenay'ın babası benim bunu devletimiz DNA testlerini de bizzat yapmış ve kanıtlamıştır. Bu da böyle bilisin. Evlatlık diye de kimse sakın bir daha yazı yazıp saçma sapan yerlere çekmesin. O benin bu hayatta üstüne titrediğim, aldığım nefesim, canım, damarımdaki kan. Benim kanım. Lütfen rica ediyorum artık saçma sapan yorumları üstümüze gelmeyi hele de kızımla olan resmi paylaşıp ne olursunuz konuları saçma sapan yerlere çekmeyin bakın her yazılan şeyde içim parçalanıyor bunu bilin. Sizlerde anne babasınız. Babanız veya annenizle nasıl zamanlar geçirdiniz siz biliyorsunuz her çocuğun babasının kucağında annesinin kucağında resimleri vardır. O resimleri paylaşıp ne olursunuz konuları alakasız yerlere çekmeyin lütfen diyorum orda oyun oynayan baba ve kızı var ve artık canım acımaya içim parçalanmaya başladı."