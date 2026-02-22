Haberler

Olaylı Belgrad derbisinde gülen taraf Partizan'ı 3-0 yenen Kızılyıldız oldu

Güncelleme:
Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan Belgrad derbisinde Kızılyıldız, rakibi Partizan'ı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçta yaşanan meşale olayları ise güvenlik güçlerinin müdahalesini gerektirdi.

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan Belgrad derbisinde, kazanan taraf Partizan'ı 3-0 yenen Kızılyıldız oldu.

Kızılyıldız'ın sahası Rajko Mitic Stad'ında oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45+5'de Vasilije Kostov ile öne geçti.

Maçın geri kalanında oyun üstünlüğünü bırakmayan Kızılyıldız, 56. dakikada Marko Arnautovic ve 77. dakikada Aleksandar Katai'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde oynanan 24 maçın ardından Kızılyıldız, 57 puanla liderliğini korurken Partizan, 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bu arada Partizanlı taraftarlar maçın ikinci yarısının başında tribünlerde meşale yaktı. Meşaleler nedeniyle stadın koltukları yandı.

Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesiyle ara verilen karşılaşma, kısa süre sonra tekrar başladı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
