Brezilyalı yıldızın basın toplantısında kıyameti kopartan olay! Tepkiler çığ gibi

Brezilya milli takımının yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un basın toplantısı sırasında masaya kedi çıktı. Gülüşmelerin yaşandığı anda medya sorumlusundan olay bir hareket geldi.

MASADAN ALIP FIRLATTI

Kediyi tutup fırlatan medya sorumlusu, sonrasında kendisini savunmaya çalıştı. Bu görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Görevlinin yaptığı harekete hayli tepki yağdı. Ancak bu tutuş şeklinin normal olduğunu söyleyenler de oldu.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler: