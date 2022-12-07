Brezilyalı yıldızın basın toplantısında kıyameti kopartan olay! Tepkiler çığ gibi
Spor Haberleri
Brezilyalı yıldız Vinicius'un basın toplantısında içeri giren davetsiz kedi, masaya çıktı. Medya sorumlusu kediyi masadan alıp fırlattı. Bu görüntüler büyük tepki çekti.
Brezilya milli takımının yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un basın toplantısı sırasında masaya kedi çıktı. Gülüşmelerin yaşandığı anda medya sorumlusundan olay bir hareket geldi.
MASADAN ALIP FIRLATTI
Kediyi tutup fırlatan medya sorumlusu, sonrasında kendisini savunmaya çalıştı. Bu görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Görevlinin yaptığı harekete hayli tepki yağdı. Ancak bu tutuş şeklinin normal olduğunu söyleyenler de oldu.
Sosyal medyadaki bazı tepkiler: