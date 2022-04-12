Kıyameti koparan görüntü! Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Galatasaray maçının bitimiyle sahanın ortasında galibiyeti kutlayan Fenerbahçe'de ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada gündeme oturdu. Sarı-lacivertli bir futbolcunun, orta sahada yumak olan arkadaşlarına katılmak için hareketlendiği sırada Luiz Gustavo'yu itmesine bir grup taraftardan tepki yağdı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük kısmı ise bu hareketin şakalaşmak maksadıyla yapıldığını belirtti.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından zaferi kutlayan futbolculardan Luiz Gustavo'ya takım arkadaşı tarafından yapılan hareket tepki çekti.
TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Sahanın ortasında sevinç yumağı oluşturan arkadaşlarının arasına katılmak isteyen Luiz Gustavo, Fenerbahçeli bir futbolcu tarafından itildi. Bu futbolcunun Nazım Sangere olduğu iddia edilirken, sosyal medyada bazı taraftarlar duruma tepki gösterdi. Sarı-lacivertli bazı taraftarlar ise Nazım Sangare'nin Luiz Gustavo'ya sadece şaka yaptığı görüşünde birleşti.