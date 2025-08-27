KİTEFOIL Masters Dünya Şampiyonası İstanbul'da Düzenlenecek

KİTEFOIL Masters Dünya Şampiyonası İstanbul'da Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uçurtma sörfü branşında ilk kez Türkiye'de yapılacak olan KİTEFOIL Masters Dünya Şampiyonası, 10-14 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Kilyos'taki Goga Beach'te gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı şampiyona, Türk spor tarihine önemli bir katkı sağlayacak.

KİTEFOIL Masters Dünya Şampiyonası, 10-14 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Kilyos'taki Goga Beach'te düzenlenecek. Uçurtma sörfü olarak da bilinen ve olimpik branşlar arasında yer alan bu spor, ilk kez Türkiye'de dünya şampiyonasına sahne olacak.

Uluslararası Kiteboard Birliği (IKA) ve Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) iş birliğiyle gerçekleştirilecek organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden sporcular mücadele edecek. Karadeniz'in güçlü rüzgarları ve Kilyos'un doğası eşliğinde dört gün sürecek şampiyonada sporcular hız, denge ve teknik becerilerini ortaya koyacak.

Türk sporunda bir ilk olarak dikkat çeken organizasyonun ev sahipliğini, 2011'de Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu unvanı kazanan ve 2019 ANOC World Beach Games'te Türkiye'yi temsil eden Bilge Öztürk yapacak. İstanbul Goga Beach'te faaliyet gösteren Bilge Öztürk Kite Club'ın yanı sıra Muğla'daki sörf okullarıyla da spora destek veren Öztürk, hem olimpik sporculara antrenörlük yapıyor hem de yeni başlayanlara eğitim imkanı sunuyor.

Kilyos'taki şampiyona, Türkiye'de deniz sporlarının gelişimi açısından tarihi bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, İstanbul'un spor ve turizm alanındaki marka değerine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı

İstanbul'un dev hastanesinde skandal! Profesör suç örgütü lideri çıktı
Petrolde müjde gibi tahmin! Türkiye'de bir çok ürünün fiyatı etkilenecek

Müjde gibi tahmin! Türkiye'de bir çok ürünün fiyatı etkilenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyon euroluk takım Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran takımın toplam değerine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.