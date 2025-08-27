KİTEFOIL Masters Dünya Şampiyonası İstanbul'da Düzenlenecek

KİTEFOIL Masters Dünya Şampiyonası, 10-14 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Kilyos'taki Goga Beach'te düzenlenecek. Uçurtma sörfü olarak da bilinen ve olimpik branşlar arasında yer alan bu spor, ilk kez Türkiye'de dünya şampiyonasına sahne olacak.

Uluslararası Kiteboard Birliği (IKA) ve Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) iş birliğiyle gerçekleştirilecek organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden sporcular mücadele edecek. Karadeniz'in güçlü rüzgarları ve Kilyos'un doğası eşliğinde dört gün sürecek şampiyonada sporcular hız, denge ve teknik becerilerini ortaya koyacak.

Türk sporunda bir ilk olarak dikkat çeken organizasyonun ev sahipliğini, 2011'de Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu unvanı kazanan ve 2019 ANOC World Beach Games'te Türkiye'yi temsil eden Bilge Öztürk yapacak. İstanbul Goga Beach'te faaliyet gösteren Bilge Öztürk Kite Club'ın yanı sıra Muğla'daki sörf okullarıyla da spora destek veren Öztürk, hem olimpik sporculara antrenörlük yapıyor hem de yeni başlayanlara eğitim imkanı sunuyor.

Kilyos'taki şampiyona, Türkiye'de deniz sporlarının gelişimi açısından tarihi bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, İstanbul'un spor ve turizm alanındaki marka değerine de katkı sağlamayı hedefliyor.