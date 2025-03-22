İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

Mahkemeye sevk edildi! Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebi
İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı

Savcılığın kararının ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
İmamoğlu'na tutuklama talebinin gerekçesi: Örgütün temelleri Beylikdüzü döneminde atıldı

İşte İmamoğlu'na tutuklama talebinin gerekçesi
RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına 'İmamoğlu' uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan tv kanallarına çok sert "İmamoğlu" uyarısı

Kirsty Coventry, IOC'nin Yeni Başkanı Oldu

Kirsty Coventry, IOC'nin Yeni Başkanı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Olimpiyat şampiyonu Kirsty Coventry, Yunanistan'da yapılan IOC Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilerek bu görevi üstlenen ilk kadın ve ilk Afrikalı sporcu oldu. Coventry, 24 Haziran'da resmi olarak göreve başlayacak.

Yunanistan, Costa Navarino'da 19-21 Mart tarihlerinde düzenlenen 144. IOC Genel Kurulu'nda yapılan seçimle, eski Olimpiyat şampiyonu ve Zimbabve'nin en başarılı sporcularından Kirsty Coventry, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yeni başkanı seçildi. Coventry, bu göreve seçilen ilk kadın ve ilk Afrikalı olarak tarihe geçti. Coventry, görevdeki Thomas Bach'ın istifa etmesinin ardından 24 Haziran'da resmen başkan olacak.

Coventry, yüzme sporunda büyük başarılara imza atmış ve 2004 ve 2008 Olimpiyatları'nda iki altın, dört gümüş ve bir bronz madalya kazanarak Zimbabve'nin en fazla olimpiyat madalyasına sahip sporcusu olmuştu. Sporculuk kariyerinin ardından spor yönetimine adım atan Coventry, 2018-2021 yılları arasında IOC Sporcu Komisyonu Başkanı, ardından 2021'den itibaren Brisbane 2032 Olimpiyat Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Zimbabve'de sporun gelişimine katkıda bulunan Coventry, ülkesinde Spor Bakanı olarak görev yaparak genç sporcuların yetişmesine destek verdi. Ayrıca, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) gibi küresel spor kuruluşlarında önemli roller üstlendi.

Coventry, 2018 yılında TMOK tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na da onur konuğu olarak katılmış ve yarış öncesinde yapılan gösteri etkinliğinde İstanbul Boğazı'nda kulaç atarak yarışa destek olmuştu.

Coventry, görevdeki Thomas Bach'ın istifa etmesinin ardından 24 Haziran'da resmen başkan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title