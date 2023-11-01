Kırşehir FSK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Elazığ FK'yı 3-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 3-0'lık skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

STADYUM: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Burak Doğru, Sezgin Altun, Mehmet Zekat Yılmaz

KIRŞEHİR FSK: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Tolga Şahin (Dk.83 Güneş Güventürk), Ali Fırat Okur (Dk.83 Muhammet Serdar Yazıcı), Hüseyin Can Öztürk (Dk.66 Mert Özyıldırım), Cihat Aktaş, Fatih Üge, Ümit Can Tokcu, Gökay Güney, Hüseyin Ekici (Dk.66 Mehmet Ersavaş), Görkem Akdere, Abdulkadir Kuzey (Dk.61 Gökdeniz Varol)

23 ELAZIĞ FK: Ali Emir Demlikoğu, Bilal Özer, Sezer Kahraman, Kerim Altınok (Dk.76 Arif Emre Eren), İlhan Aslanoğlu (Dk.65 Ferit Kaya), Seyid Ahmet Han (Dk.83 Muaz Demir), Halil Can Doğan, Sergen Uzun, Murat Kayalı (Dk.76 Mehmet Ali Akın), Ömer Faruk Acı (Dk.65 Ahmet Berke Yağız), Serdar Yıldırım

GOLLER: Dk.22 Fatih Üge, Dk.45+1 Abdulkadir Kuzey, Dk.79 Tolga Şahin (Kırşehir FSK)

SARI KARTLAR: Hüseyin Ekici, Hüseyin Can Öztürk (Kırşehir FSK) Halil Can Doğan, Bilal Özer (23 Elazığ Futbol Kulübü)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 3-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla bir üst tura yükselen taraf oldu.