Hirfanlı'da Yelken Rüzgarı: Optimist Yarışları Tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Anadolu Yelken Ligi kapsamında düzenlenen Hirfanlı Optimist Yelken Yarışları sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) işbirliğinde, Kırşehir Valiliği koordinesinde Hirfanlı Baraj Gölü'nde dün başlayan optimist yarışları tamamlandı.

Anadolu Yelken Ligi için Kırşehir'e gelen 12 kulüp ve 75 sporcu, Hirfanlı Baraj Gölü Savcılı Plajı'nda mücadele etti.

Final yarışlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yarışlarda mücadele eden bütün sporcuları gönülden kutladığını söyledi.

Denizi olmayan bir şehirde, Hirfanlı Baraj Gölü'nde yelken sporunun gelişebileceğinin gösterildiğini vurgulayan Demiryürek, başka şehirlerden gelen sporcuları ağırlamanın yanı sıra artık Kırşehirli çocukların da yelkenle tanıştığını ve yarışlarda kenti temsil etmeye başladığını belirtti.

Demiryürek, yarışmacıları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bozkırın ortasında Hirfanlı'nın maviliğinde yelkenlerin süzülmesi şehrimizin doğal imkanlarının yanı sıra su sporları alanındaki gelişme kapasitesini de ortaya koyan bir tablodur. Hirfanlı Baraj Gölü'nü yalnızca doğal güzellikleriyle değil su sporları ve yelken branşıyla anılan önemli bir merkez haline getirme kararlılığındayız. Bunun için spor altyapısının güçlendirilmesi, gençlerimizin bu branşlara yönlendirilmesi ve ulusal organizasyonların burada düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi bizim açımızdan büyük önem taşımaktadır. Bugün atılan her adımın yarının sporcularına uzanan önemli bir yatırım olduğu kanaatindeyiz. Bugün Hirfanlı'nın sularında yelken açan çocuklarımız arasında gelecekte ülkemizi ulusal ve uluslararası yarışlarda başarıyla temsil edecek sporcularımız çıkacaktır."

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sabah ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı da Kırşehir'de yelken sporu yapan gençlerle mutlu olduklarını ifade ederek, onlara imkan veren herkese teşekkür etti.

Optimist genel, optimist kızlar, optimist junior genel ve optimist junior kızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular, konuşmaların ardından ödüllerini aldı.

Programın ardından protokol üyeleri ve yelken sporcuları, Savcılı Plajı'ndaki Kırşehir Hirfanlı Baraj Gölü Su Sporları Merkezi'ne yarışların anısına fidan dikti.

Kaynak: AA