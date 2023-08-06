Kırşehir'de Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları Tamamlandı

Kırşehir'de düzenlenen Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yarışlara farklı illerden 9 kulüpten yaklaşık 100 sporcu katıldı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve gelecek yıllarda daha fazla etkinlik düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Yarışların son gününde ise Kırşehir Gençlik Merkezi müzik ekipleri ve sanatçı Cemre Özdal konser verdi.

Kırşehir'de düzenlenen Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA) iş birliği, Kırşehir Valiliğinin koordinesinde 4 Ağustos'ta başlayan optimist yarışları sona erdi.

İstanbul, Antalya, Mersin, İskenderun, Denizli, Trabzon ve Isparta'dan 9 kulüpten 100'e yakın sporcu Savcılı plajı, Hirfanlı parkurunda mücadele etti.

Final yarışlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, organizasyonda emekleri ve katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Farklı illerden gelen sporcu, antrenör ve ailelerle 3 gün süren organizasyonun tamamlandığını aktaran Buhara, "Biz burada gençlerimize güzel bir aktivite alanı hazırladık. Gelecek yıllarda daha organize ve çok katılımlı programları icra edeceğiz. Burası Yelken Federasyonumuzun da çok beğendiği bir bölge oldu. Özellikle rüzgar sörfü ve rüzgar paraşütü gibi dallarda da bazı organizasyonlar yapılabileceğini değerlendirdik. İlimizde kulüpler kurmayı da arzu ediyoruz. Çocuklarımızı yetiştirerek gelecek sene bizim sporcularımızın da yarıştığı bir etkinlik olacağını ümit ediyoruz." dedi.

Optimist Genel, Optimist Kızlar, Optimist Junior Genel ve Optimist Junior Kızlar, kategorilerinde başarılı olan sporcular, ödüllerini Vali Buhara, İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin ile protokol üyelerinden aldı.

Yarışların son gününde Kırşehir Gençlik Merkezi müzik ekipleri ve sanatçı Cemre Özdal, gençlerin sevdikleri eserleri seslendirdi.