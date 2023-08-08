Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Tribün Yetersizliği Şikayeti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili yapılan ankete katılanlar, tribün yetersizliği konusunda şikayetlerini dile getirdi. Ankete göre, güreşseverlerin çoğunluğu tribünlerin düzensizliği ve oturma yerlerinin bulunmasında zorluk yaşadıklarını belirtti. Edirne Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolün tribün yenileme çalışmalarının henüz gerçekleştirilemediği ifade edildi. Güreşseverler, Kırkpınar'ın sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalar yapmasını talep etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili ankete katılanlar tribün yetersizliğine dikkati çekti.

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği tarafından güreşseverlerin memnuniyeti ölçmek ve değerlendirmek amacıyla "662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Değerlendirme Anketi" hazırlandı.

Sosyal medya üzerinden duyurularak dijital ortamda katılımcılara açılan 20 soruluk ankete 37 şehirden 335 güreşsever katıldı. Anket sonuçları, derneğin web sitesinde yayınlandı.

Dernek Başkanı Ender Bilar, AA muhabirine, güreşseverlerin memnuniyetlerini ölçmek amacıyla ulusal bir anket çalışması yaptıklarını söyledi.

Bilar, katılım sonucundaki değerlendirmeleri incelediklerinde Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşseverlerin yaşadığı sorunların en önemlisinin tribünlerden kaynaklandığını gördüklerini belirtti.

Edirne Belediye Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında daha önce tribünlerin yenilenmesi için imzalanan protokolün hayata geçirilemediğini ifade eden Bilar, "Kırkpınar Yağlı Güreşlerine artan sayıda pehlivanın ve güreşseverin katılımı sonucu tribünlerin kapasitesi bu yoğun talebi karşılayamaz oluyor. Tabii ki güreşseverler de bu eksikliklerden dolayı sorunlar yaşıyor ve bu sorunları da düzenlemiş olduğumuz ankette açıkça belirtmişler." dedi.

Bilar, katılımcıların ankette özellikle tribünlerin düzensizliği ve oturacakları yeri bulmada zorluk çektikleri iddialarına yer verdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından güreşseverin geldiği Kırkpınar'ın sorunlarının çözümü konusunda Edirne'deki kurum ve kuruluşların gerekli çalışmaları yapması gerektiğini anlatan Bilar, şunları kaydetti:

"Bu anket kapsamında gördüğümüz şu ki Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun kurulması güreşseverler arasında bir umut oluşturmuş. Güreşseverler bu federasyonun çalışmasından bayağı umutlu ve iyimser. Edirneli olarak Federasyon, Belediye Başkanlığı, Bakanlık, Kırkpınar ağamız ve siyasilerimizin desteğiyle en kısa zamanda bu tribünlerin iyileştirilerek projelendirilmiş şekliyle burada yerini almasını umut ediyorum çünkü 663. Kırkpınar Yağlı Güreşlerin Festivalinin daha başka bir anlamı var. Burada seneye 100. yılını kutlayacağız. Bu da Edirne için, Kırkpınar için ayrı bir anlam taşıyor. Yani 100 yıllık bir tarihi de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Er Meydanı olarak Sarayiçi'nde geride bırakmış olacağız. Belki hükümetimiz, devletimiz bu konuda desteğini vererek bu tribünlerin bir an önce yenilenmesini gerçekleştirebilir."

Bilar, ankete katılanların yüzde 13,2'sinin "Nerede konakladınız?" sorusuna "çadırda" cevabını verdiğini, Sarayiçi'nde güreşseverler için çadır kurma alanları ve otoparkların olması gerektiğini söyledi.

Kırkpınar'ın, Edirne Belediyesi ve Kırkpınar Ağası'nın maddi gücü yerine sponsorlar eliyle düzenlenmesinin, organizasyonun vizyonunu artıracağını belirten Bilar, "Sayın Belediye Başkanımızla da bu konuları görüştük ve kendisi de iyileştirme konularına açık. Edirne Valiliğine, Kırkpınar Ağa'mıza ve Federasyonumuza da bu raporlarımızı gönderdik. Umut ediyorum ki 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu eksikliklerini gidererek, güreşseverleri mutlu edecek bir şekilde 100. yılını yine Sarayiçi'nde güreşseverlerle buluşarak gerçekleştirir." diye konuştu.