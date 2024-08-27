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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hakemlik yapan antrenör kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Türkiye'nin başpehlivanlarının belirlendiği Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hakemlik yapan güreş antrenörü Arif Şahin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi bugün Havza'da defnedilecek.

Son olarak tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hakemlik yapan Samsunlu güreş antrenörü ve hakemi Arif Şahin (40), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye'nin başpehlivanlarının belirlendiği 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hakemlik yapan güreş antrenörü Arif Şahin, dün gece rahatsızlık geçirdi. Yakınları tarafından göğüs ağrısı şikayetiyle Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Arif Şahin, Samsun'daki güreşseverleri hüzne boğdu.

Bekar olan Şahin'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Havza Kevser Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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