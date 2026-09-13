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Kırıkkale FK, yeni teknik direktörünü açıkladı

Kırıkkale FK, yeni teknik direktörünü açıkladı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale FK, teknik direktörlük görevi için Hasan Uğur Kardal ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale FK, teknik direktörlük görevi için Hasan Uğur Kardal ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kırıkkale Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, hedefler doğrultusunda yürütülen görüşmelerin ardından Hasan Uğur Kardal'ın takımın başına getirildiği bildirildi. Geçtiğimiz sezon İnegöl Kafkas Spor Kulübü ile şampiyonluk yaşayan Kardal'ın, disiplinli çalışma anlayışı ve mücadeleci yapısıyla takıma katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüze Kırıkkale FK çatısı altında başarılı, istikrarlı ve zaferlerle dolu bir dönem diliyoruz. Anlaşmanın şehrimize ve Kırıkkale FK camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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