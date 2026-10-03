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Kırıkkale FK, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı

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Kırıkkale FK, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı
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TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Kırıkkale FK, Başpınar Stadı'nda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla kırmızı-lacivertli ekip puanını 4'e yükseltti.

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçın Kırıkkale FK, sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Başpınar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kırıkkale FK, ilk yarının son bölümünde aradığı golü buldu. Christopher Jakob Kröhn, 45. dakikada fileleri havalandırarak kırmızı-lacivertli ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya 1-0 geride başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu, 49. dakikada 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Ali Yahya Bilgin, gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından oyundaki etkisini artıran Kırıkkale FK, 74. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Christopher Jakob Kröhn'ün hazırladığı pozisyonda Yusuf Mert Tunç topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi ekipte Baha Kısacık ise 84. dakikada İsmail Cem Kara'nın pasında fileleri havalandırdı. Kırmızı-lacivertli ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kırmızı-lacivertliler, sezonun ilk galibiyetini elde ederken puanını 4'e yükseltti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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