Üye Girişi
Haberler

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maç önü röportajı esnasında yaptığıyla herkesi şaşkına çevirdi. Portekizli hoca bir anda orada bulunan tabureyi alarak üzerine çıktı ve yayıncı kuruluş muhabirine sarılarak poz verdi. Yaşananların ardından muhabir de neye uğradığını şaşırdı. Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'nun bu anları viral oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında perde Fenerbahçe-Alanyaspor mücadele ile açıldı. Kadıköy'deki karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.

BİR ANDA TABURENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Maç önü yayıncı kuruluşa röportaj vermek için alana gelen Portekizli hoca bir anda orada bulunan tabureyi alarak üzerine çıktı ve yayıncı kuruluş muhabirine sarılarak poz verdi.

MUHABİR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaşanan bu beklenmedik durum sonrası yayıncı kuruluş muhabiri de şaşkınlığını gizleyemezken, fotoğraf çekimi sonrası Mourinho tabureden inerek röportajına devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho'nun karşılaşma öncesinde yaptığı ve kimsenin anlam veremediği bu hareketinin görüntüleri sosyal medyada gündem aldı. Çokça paylaşılan anlar, binlerce de yorum aldı.

İşte o anlar;

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Jose Mourinho Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Spor Futbol Spor Haberler

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

 Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var

Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500

Yorumlar (3)

Mehmet Mutlu:

ben sizden daha uzunum annayana?

9
0
yanıtYanıtla
Emir Güler:

NORMAL SEYLER ADAM TÜRKİYEDE KAFAYI YEDİ

4
0
yanıtYanıtla
Alina Lopez:

Okan Buruk'la dalga geçmiş. Neyini anlayamadınız?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı? Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı?
title