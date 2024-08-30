Kimse ne yapmak istediğini anlayamadı! Mourinho'dan herkesi şaşkına çeviren hareket

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında perde Fenerbahçe-Alanyaspor mücadele ile açıldı. Kadıköy'deki karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.

BİR ANDA TABURENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Maç önü yayıncı kuruluşa röportaj vermek için alana gelen Portekizli hoca bir anda orada bulunan tabureyi alarak üzerine çıktı ve yayıncı kuruluş muhabirine sarılarak poz verdi.

MUHABİR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaşanan bu beklenmedik durum sonrası yayıncı kuruluş muhabiri de şaşkınlığını gizleyemezken, fotoğraf çekimi sonrası Mourinho tabureden inerek röportajına devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho'nun karşılaşma öncesinde yaptığı ve kimsenin anlam veremediği bu hareketinin görüntüleri sosyal medyada gündem aldı. Çokça paylaşılan anlar, binlerce de yorum aldı.

İşte o anlar;