Kimliği ortaya çıktı! Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, Beşiktaş'a üye oldu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Beşiktaş'a üye oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Erkan Baş'ın Beşiktaş üyesi olduğunu gösteren kimliği sosyal medya hesabından paylaştı. Baş yaptığı açıklamada, "Eksik kalan, yıllardır yüreğimde yeri olan Beşiktaş kimliğimi aldım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş tribünlerinde atılan "Hükümet istifa" sloganları sonrası Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, kulüp üyeliğinden istifa etmişti. Bu kez Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan kulüp üyeliğiyle ilgili bir hamle geldi.

IŞIK, ERKAN BAŞ'IN KİMLİĞİNİ PAYLAŞTI

TİP lideri Erkan Baş, Beşiktaş Kulübü'ne üye oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan Baş'ın Beşiktaş üyesi olduğunu gösteren kimliği paylaştı.

"YILLARDIR YÜREĞİMDE OLAN BEŞİKTAŞ KİMLİĞİMİ ALDIM"

Işık sosyal medyadan yaptığı bir başka paylaşımda ise,"Az önce TİP Başkanı Erkan Baş'la konuştum, 'Yıllar önce henüz yeni kaybettiğim babama ithaf ederken yazmıştım bu satırları... Eksik kalan yıllardır yüreğimde yeri olan Beşiktaş kimliğimi de bu vesileyle aldım' dedi.