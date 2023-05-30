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Kılıçdaroğlu Galatasaray'ı Kutladı

Kılıçdaroğlu Galatasaray'ı Kutladı

Spor Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için bugün Twitter hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Spor

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