Haberler

Kılıçaslan Yıldızspor 3 puanı 3 golle aldı

Kılıçaslan Yıldızspor 3 puanı 3 golle aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar 2. Lig B Grubu'nda Kılıçaslan Yıldızspor, Düzce Kadın Futbol Spor'la oynadığı karşılaşmayı 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Kadınlar 2. Lig B Grubu 10. hafta karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor; evinde Düzce Kadın Futbol Spor'u 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Tolga Mumyapan, Şuayip Ünal, Esra Saim

Kılıçaslan Yıldızspor: Kafiye Hazal Polat, İklim Özdemir, Havva Ecrin Kemahlı, Şerife Nur Birol, Yaren Su Aksoy, Penpe Gül Piriço, Cemresu Kendir (İrem Yücel dk. 90+4), İrem Nur Karakoç, Elif Özçekiç (Aleyna Kaya dk. 90+2), Damla Meryem Doğan, Esra Nur Kılıçkaya

Düzce Kadın Futbol Spor: Sıla Burgucu, Merve Sena Alemdar, Bestenur Kaya, Eda Tepe, Büşra Ay (Rabia Çayıroğlu dk. 59), Pelin Kıbrıs, İnci Yaman, Şeyma Öğünç, Esra Kartal (Yaren Can dk. 80), Dilara Koca Arife Dinar,

Goller: Damla Meryem Doğan (dk. 6), Elif Özçekiç (dk. 45+1), Cemresu Kendir (dk. 45+3) (Kılıçaslan Yıldızspor), Dilara Koca (dk. 21), Büşra Ay (dk. 47) (Düzce Kadın Futbol Spor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda