Kevin N'Koudou, Beşiktaş'ın ezeli rakibine imza atacak

4 yıl Beşiktaş forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Suudi Arabistan ekibi Damac'a transfer olan Kevin N'Koudou'nun Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.

ŞENOL GÜNEŞ, TRABZONSPOR İSTİYOR

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor, Kevin N'Koudou'nun peşinde. Haberde teknik direktör Şenol Güneş'in N'Koudou için yönetime "transfer edin" raporu verdiği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının raporu sonrası Trabzonspor yönetiminin Kamerunlu futbolcu için harekete geçtiği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'TA BERABER ÇALIŞTILAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında olduğu 2022-2023 sezonunda Kevin N'Koudou ile beraber çalışmıştı. Siyah-beyazlı formayı 4 sezon giyen Kamerunlu futbolcu, 108 maçta 21 gol ve 9 asistlik katkı yapmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Suudi Arabistan'da fırtına gibi esen Kevin N'Koudou, Suudi temsilcisiyle çıktığı toplam 47 maçta 23 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi. 29 yaşındaki futbolcunun Damac ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.