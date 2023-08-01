Keşan'da Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.

Keşan Belediyesi, Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen turnuvaya Gürcistan, Bulgaristan, Tunus, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye'den 153 sporcu katıldı. Keşan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılışına, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Gülmez, Edirne İl Temsilcimiz Umut Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vedat Çimen, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Edirne İl Temsilcimiz Umut Güney, turnuvanın Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu yıl turnuvamıza olan ilgi bizleri sevindirdi. Turnuvamıza, Gürcistan, Bulgaristan, Tunus, Azerbaycan, Türkmenistan ve ülkemizden sporcularımız katılmıştır. Ülkemizden 25 farklı ilden 153 sporcu ile turnuvamızı başlatacağız. Satranç sporunun gelişimi konusunda desteklerini bizden esirgemeyen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Selim Ak'a, Federasyon Başkanımız Gülkız Tula ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar dilerim" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Gülmez ise satrancın önemli bir spor dalı olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin bu güzide ilçesinde böyle güçlü bir turnuvanın düzenlenmesi elbette yerel yönetimlerin katkısı ve desteği ile mümkün olmaktadır. Gerek sporcularımızın deneyim kazanması gerek bölgenin ulusal ve uluslararası arenada tanıtılması, satranç kültürünün yaygınlaştırılması, açısından oldukça kıymetli olan turnuvaların düzenlenmesi federasyonumuzun temel hedefleri arasında yer almaktadır. Satrancın birleştirici ve çoğaltıcı gücünün farkında olan başta herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, satrancın kalbinin Keşan'da attığını dile getirerek, "Ata'mızın bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 18'inci uluslararası satranç turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. İllerde yapılamayan bir etkinliği ilçemizde yapmaya gayret ediyoruz. Turnuvamıza olan ilgi ve talep, bizleri heyecanlandırıyor. 6 ülke ve 25 ilimizden sporcularımız turnuvamıza katılıyor. Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyet'in çizgisinde 100'üncü yılda bu turnuvayı yapmaktan gurur duyuyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi satranç bizler için bir kültürdür ve Keşan olarak bu kültüre sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur. Satranç ustalarının da dediği gibi, 'Satranç tahtasında tüm denizlerdekinden daha fazla macera vardır' diyerek birazdan ilk hamleleri hep birlikte yapacak ve turnuvamızı başlatacağız. Ben bu düşüncelerle; katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kulandı. Konuşmaların arından turnuvanın açılış hamlesi yapıldı. Turnuva, 6 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek.