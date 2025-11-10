ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2025 Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kerem Batur Genç, Avrupa şampiyonu oldu. Genç sporcu toplamda 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ev sahipliğinde organize edilen şampiyonada paralimpik kategoride de yarışlar yapıldı. Organizasyona 20 ülkeden 640 sporcu katıldı.

U13 Milli Takımı adına yarışan Kerem Batur Genç, üstün performansıyla adını zirveye yazdırdı. Kerem, şampiyonayı 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Kerem Batur Genç'in Muğla'nın adını Avrupa'da zirveye yazdırdığını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu tarihi başarı, hem Muğla'mız hem de ülkemiz adına büyük bir onurdur. Kerem'i ailesini ve antrenörlerini yürekten kutluyorum" dedi.