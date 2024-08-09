Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri, transfer iddialarına son noktayı koydu
Galatasaray'ın 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Spartak Moskova ile anlaştığı öne sürülen Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, transfer iddialarına son noktayı koydu. D'Avila, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" sözleriyle Rus kulübüne kapıları kapattı. Milli futbolcunun yıllık 3 milyon euroluk maaş teklifine sıcak baktığı da iddia edilmişti.
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılması ve Rus kulüplerinden Spartak Moskova'ya transfer olması bekleniyordu. Taraflar arasında bir süredir görüşmeler sürerken, Kerem'in menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.
RUSYA'YA GİTMEYECEK
Sport-Express'e konuşan William D'Avila, Spartak Moskova'ya kapıları kapattı. D'Avila, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" ifadelerini kullandı.
MOSKOVA'NIN BONSERVİS VE MAAŞ TEKLİFİ
Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray ile 13 milyon euro karşılığında anlaştığı öne sürülmüştü. Rus kulübünün ise sarı-kırmızılılarda 1 milyon euro kazanan Kerem Aktürkoğlu'na 3 milyon euro maaş teklif ettiği ve milli futbolcunun bu teklife sıcak baktığı iddia edilmişti.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
2023-24 sezonunda toplam 54 maça çıkıp 3760 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kerem'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.