Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri, transfer iddialarına son noktayı koydu

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılması ve Rus kulüplerinden Spartak Moskova'ya transfer olması bekleniyordu. Taraflar arasında bir süredir görüşmeler sürerken, Kerem'in menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

RUSYA'YA GİTMEYECEK

Sport-Express'e konuşan William D'Avila, Spartak Moskova'ya kapıları kapattı. D'Avila, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA'NIN BONSERVİS VE MAAŞ TEKLİFİ

Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray ile 13 milyon euro karşılığında anlaştığı öne sürülmüştü. Rus kulübünün ise sarı-kırmızılılarda 1 milyon euro kazanan Kerem Aktürkoğlu'na 3 milyon euro maaş teklif ettiği ve milli futbolcunun bu teklife sıcak baktığı iddia edilmişti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2023-24 sezonunda toplam 54 maça çıkıp 3760 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kerem'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.