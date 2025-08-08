Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu

Benfica, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun için yaptığı 22+3 milyon euroluk teklife sıcak bakıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu özel uçakla hemen İstanbul'a getirecek. 26 yaşındaki oyuncunun ligin 2. haftasında oynanacak Göztepe maçında forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde mutlu sona yaklaşıyor.

BENFICA'DAN OLUMLU CEVAP

Fanatik'te yer alan habere göre, Benfica, Sarı-lacivertlilerin son teklifine olumlu yanıt verecek. Portekiz ekibinin Fenerbahçe'nin milli oyuncu için yaptığı 22+3 milyon euroluk teklife sıcak baktığı belirtildi.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Portekiz ekibinin transfere onay vermesinin ardından Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu özel uçakla hemen İstanbul'a getireceği ifade edildi.

İLK MAÇI GÖZTEPE

Ayrıca Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atacak olan Kerem'in ligin 2. haftasında oynanacak Göztepe maçında forma giymesinin beklendiği dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

Geride kalan sezonda 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na yumruklu saldırı

"Esrar çetesi" dediği kişiler, belediye başkanını yumrukladı
Haberler.com
500

