Kerem Aktürkoğlu'na dolarlı protesto

Kerem Aktürkoğlu'na dolarlı protesto
Güncelleme:
Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, üzerinde Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaraylı taraftarlar, hareket ettiği RAMS Park'tan maçın oynanacağı stadyuma geldi. Sarı-kırmızılılar, derbi öncesi eski oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nu protesto ettti. Birçok taraftarın üzerinde Kerem Aktürkoğlu'nun bulunduğu dolarlar bastırdığı görüldü. Taraftarlar, milli oyuncu için küfürlü söylemlerde de bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertliler ile şu ana dek çıktığı 13 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Yorumlar (2)

şahabettin Ayyıldız:

Kendi kendini kafaya almanın değişik bir yolu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
