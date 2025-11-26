Kerem Aktürkoğlu: 'Ferencvaros zorlu bir rakip'

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın karşılaşacakları Macar takımı Ferencvaros'un kendilerine zorluk çıkarabileceğini söyleyerek, "Güzel bir maç olacak. Blokları kapatabilen zorlu bir takip. Bize sıkıntı çıkarabilecek bir takım. Yarın yüzde 100'müzle sahaya çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İyi bir takımla karşılaşacaklarına dikkat çeken Kerem, "Ferencvaros çok etkili bir takım. Hem savunma hem hücumda etkili oyuncuları sahip. Bireysel olarak öne çıkan oyuncuları var. Beni zorlayacak diyemem ama takım olarak zorlanacağımız güzel bir maç olacak. Blokları kapatabilen zorlu bir takip. Bize sıkıntı çıkarabilecek bir takım. Yarın yüzde 100'müzle sahaya çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Rize'de mükemmel bir birliktelik vardı"

Takımın son 2 deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen galip gelmesinin hatırlatılması üzerine Aktürkoğlu, şunları dile getirdi:

"Geriye düşmek takımı moral olarak düşürüyor. Herkes soyunma odasında inançlıydı. Hocamız herkese inandığını söyledi. Sahaya koyduğunuz karakter de çok önemli. Çok güzel bir mücadele verdik. Orada mükemmel birliktelik vardı. Tabii ki 5 gollü galibiyet olacağını beklemiyorduk. Avrupa maçı öncesi bizi mutlu etti. Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz. Tabii ki yenmek güzel oluyor."

"Takıma katkı sağlamak istiyorum"

Avrupa Ligi'nde 3 gol atmasıyla bağlantılı olarak 'Gol kralı olmayı hedefliyor musun?' sorusuna 27 yaşındaki futbolcu, "Hedeflerim tabii ki var. Gol krallığı olarak değerlendiremem. Çok kaliteli forvetler var. Ben bir golcü değilim. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Günümüz futbolunda çok önemli. Ben 3 maçta atabildim, bundan sonra da inşallah atarım. Bu konuda takıma yardımcı olabilmek en büyük hedefim" cevabını verdi.

"Derbiyle ilgili düşüncemiz yok"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de oynayacakları Galatasaray derbisine yönelik yorum yapmak için erken olduğunu kaydeden Kerem Aktürkoğlu, "Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. Tek düşüncemiz yarınki maç. Konuşulması doğru değil. Tesislerde de konuşulduğunu duymadım. Önümüzde oynanmamış bir maç var. Son derece konsantreyiz. Derbi taraftarlar için çok önemli. Ülke için en önemli gün olabilir. Perşembeyi güzelce atlatalım, sonra derbiyi düşünürüz" dedi.

"Mücadelemle takımıma yardım edeceğim"

Milli futbolcu, top kayıplarına yönelik tutulan istatistiklerle ilgilenmediğine vurgu yaparak, "Biri için bir şey bulmak istersen kaşının altında neden gözün var dersin, bulursun. Ben takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika koşarak katkı sağlamak için buradayım. Diğer takım arkadaşlarım için de geçerli. Gol atmak; bunun hayali çok daha güzel. Attıkça daha çok atası geliyor insanın. Benim için çok büyük kriter değil. Benim için onların değerlendirilmesi önemli. Hocalarımdan bu zaman kadar çok güzel geri dönüşler aldım. Gol atmasam da bundan sonra mücadelemle takımıma yardım edeceğim" şeklinde konuştu.

"Fazlasıyla motiveyim"

Kerem, mental durumuyla ilgili ise, "Gayet motiveyim. Derbiyi düşünmüyorum. Ben ve takım arkadaşlarım da bu şekilde. Geldikten sonra farklı bir motivasyon var. Burada şampiyonluk yaşamak istediğimi söylemiştim. Takım olarak şu an çok iyi gidiyoruz. Benim motivasyonum aynı olacak. Bireysel olarak konuşmak istemiyorum. Bunu ileriki süreçlere aktarırsak çok daha güzel günler olacaktır. Fazlasıyla motiveyim" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu maçtan sonra ilk 8'i konuşabiliriz"

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki hedeflerine de değinen Kerem Aktürkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu maçtan sonra ilk 8'i konuşabiliriz. Ben takımımıza inanıyorum. Direkt final oynayabiliriz, biraz uçuk olur. Maç maç bakarsak bunu başarabilecek takıma sahibiz. Neden olmasın, bence yapabiliriz. Direkt hedefi yukarı çıkarmak doğru değil. Maç maç gidersek o beklentiyi karşılayabiliriz." - İSTANBUL