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Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek

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Benfica, ortaya koyduğu performansla dev kulüpleri peşine takan Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Portekiz temsilcisi, milli futbolcunun 60 milyon euro olarak serbest kalma maddesini 100 milyon euroya çıkaracak. Kerem, bu rakamla transfer olması durumunda Türk futbol tarihine geçecek.

Benfica, takıma transfer olduğu günden bu yana performansıyla gündemden düşmeyen ve bir çok Avrupa devini peşine takan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor.

MANCHESTER UNITED PEŞİNDE

Dev kulüplerin transfer listesinin başında yer alan Kerem için geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Manchester United'ın Benfica'nın kapısını 40 milyon euroluk teklifle çaldığı iddia edilmişti.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Benfica, bu gelişme üzerine 26 yaşındaki futbolcu için önlem almaya karar verdi. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Portekiz basınından Glorioso1904'te yer alan habere göre; bu yeni sözleşmeyle Kerem'in serbest kalma bedeli arttırılacak.

SERBEST KALMA MADDESİ 100 MİLYON EURO

Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro seviyesine çıkartmayı planladığı belirtildi. Portekiz ekibi, Galatasaray'dan 12 milyon euroya kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

26 yaşındaki futbolcu gelecekte 100 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer olması durumunda, Türk futbol tarihinde erişilmesi güç bir bonservis rekoruna imza atacak.

KEREM'İN BENFİCA PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasını tüm kulvarlarda 15 maçta giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVolkan Cetin:

helal olsun sana Müslüman Türk evladı gurur duyuyoruz seninle

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMurat DEMİR:

Bir fenerbahçeli olarak hangi takımdan gittiği önemli değil Türk evladının bu seviyelere gelmesi gurur verici yolun açık olsun evlat

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Futbol bor is hicbirsey üretmez bu işin kaymağını avrupa sonuriyorsa hala ne diye bunun peşinde koyarsınız ahmaklık defilmi avrupayi ihya edip kendi kulüplerinin siritna boşa yüklemek her birinin milyar dolar borcu var bu su demek halkı taraftar adı altında yiksek bilet fiyatlari ile sömürdükleri halde kulüpler borç batağında ise demekki o paraları abrupa sömürüyor akıllı olun biraz bırakın top peşinde koşmayı rahmetli dedem böyle derken yerden göğe haklıydı

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Yav he he

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