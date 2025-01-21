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Yaptığı hareket olay oldu: Okan Buruk'tan çok konuşulacak Muslera açıklaması

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3 beraberlikle sonuçlanan Dinamo Kiev maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaşan ve yaptığı hareketle gündem olan Fernando Muslera ile ilgili konuştu. Buruk, "Arkasındayız. Galatasaray için büyük ve değerli bir ismi ufak tefek şeylerle harcamamalıyız. Onla devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlerin tepki gösterdiği ve kendisine yaptığı hareketle gündem olan Muslera hakkında da konuştu.

"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Golle başladık. İkinci golü bulduk. Maçın genelinde çok az kalemize top getirdik. Buna rağmen aslında pozisyona girdik. Verdiğimiz pozisyonlar, ilk yarıda yediğimiz gol, kalemize hiç getirmedik. Top çıktı mı çıkmadı mı derken duraksadık, gol olduk. Duran toptan ve yan ortadan gol yedik. Oradayız, çoğunluktayız. Daha iyi savunma yapabilirdik. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. 3-3, nasıl yenemezsinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için mücadele ettik. Gol atmaya, kazanmaya yaklaştık ama atamadık. Bu oyunu, oyun anlayışını devam ettireceğiz. Dört günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularımın cesaretle, fedakarlıkla oynadığını görüyoruz. Onlarla gurur duyuyorum.

"AVRUPA'DA HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR"

Cumartesi taraftarımızla buluşacağız. Bu oyuncular çok büyük, çok büyük kalpleri var. Adanmışlıklarını destekleyeceğiz. Cumartesi günü maça bekliyoruz. Lig lideriyiz, Avrupa'da hedeflerimiz var. Hedefimiz Ajax'ı deplasmanda yenmek. Oyuncularıma inanıyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz. Böyle şeyler olabiliyor. Üstünlük kurduk ama skora yansıtamadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 3-3 sonrası ufak tefek sesler çıkıyor. Bunlar o andaki mutsuzluklar. Ufak tefek olabiliyor. Asıl büyük resme bakalım. Hafta sonu da onlarla birlikte burada buluşacağız, şampiyonluk yolunda önemli adım atacağız. Galatasaray çok büyük bir camia. Hepimiz adanmış şekilde çaba sarf ediyoruz. Taraftarımız da bizi destekliyor. Merak etmesinler, onlarla birlikte büyük başarılar elde edeceğiz. Avrupa'da hedefler aynı şekilde devam ediyor. Beklenmedik kayıplar yaşanıyor, hedeflerimiz devam ediyor."

FERNANDO MUSLERA AÇIKLAMASI

Başarılı teknik adam, taraftarların tepki gösterdiği Fernando Muslera ile ilgili, "Fernando Muslera 'bitti' gibi bir işaret yaptı." ile ilgili gelen hatırlatmanın ardından, "Nando duygusal insan. Çok büyük hizmet etti, başarılar elde etti. Galatasaray yenilmeden yoluna devam ediyorsa Muslera'nın da çok büyük rolü var, saha içinde ve saha dışında. Arkasındayız. Önemli ve değerli. Kulübümüz ve taraftarımız önemli. Maç bitince onu çağırıp destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için büyük ve değerli bir ismi ufak tefek şeylerle harcamamalıyız. Onla devam edeceğiz" yanıtını verdi.

NE OLDU?

Daha önceki 6 maçta 1 golü bulunan Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutunun da golle sonuçlanmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya büyük tepki gösterdi. 38 yaşındaki file bekçisi, tepkiler sonrası teknik direktör Okan Buruk'a "bitti" tarzında bir hareket yaparak hızlı adımlarla soyunma odasına gitti. Muslera'nın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti ve kısa süre içerisinde viral oldu.

Yaptığı hareket olay oldu: Okan Buruk'tan çok konuşulacak Muslera açıklaması
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSer_hat:

Şampiyonluk gider böyle devam edersen okan

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ya hoca bırak Allah aşkına yaaaa. Yetti artık şu dandik takımlara puan verişin. Kasımpaşa ya 3-0 dan 3-3 maç veriyorsun. Rigas denilen cins takıma 2-0 dan 2-2 maç veriyorsun. O da yetmedi ligin son sırasındaki Hatay a 1-1 puan veriyorsun. Son olarak da Avrupa Ligi'nde sadece 1 gol atan ve ligin son sırasında yer alan dinamo Kiev denilen cinslerden kendi evinde 3 gol yiyorsun. Valla problem sende Okan. Elindeki kadro Fatih terim in elinde olsaydı kiev e 4-0 atardı... Artık bu saçmalıkları bırak Okannn!!!

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Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Saçma sapan hareketleri sineye çekip devamlı birilerine kol kanat geriyorsun okan hoca. Yeter artık, inceldiği yerden kopsun. Çocuk çocuk hareketler, gol yer tekme atmaya çalışır, gol yer trip atar. Bırak nereye gidiyorsa gitsin, değilse bu performansı yüzünden birileri mancınıkla yollayacak evine. Bazen tamam bitti demeyi bilmek lazım. Efsanemiz diye oldu olacak getirin hagi de oynasın. Gına geldi.

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