Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların yarın oynanacak karşılaşma için kamp kadorosu açıklandı. Takımdaki geleceği merak edilen Victor Nelsson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

NELSSON'UN AYRILMA İHTİMALİ VAR

Sarı-kırmızılı takım, Nelsson'un transfer ihtimali gerekçesiyle Gaziantep FK kafilesinde yer almayacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün yanında transfer ihtimali bulunan Victor Nelsson'un kendi isteğiyle kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

KENDİ İSTEĞİYLE KADRODA YOK

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır."

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılıların 21 kişilik Gaziantep FK kafilesinde şu isimler yer alıyor;