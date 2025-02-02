Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç
Ahmet Ercan ve Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

Peş peşe depremler sonrası uzmanların uyarıları hiç iyi değil

Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, sakatlıkları bulunan Jakobs ve Yunus Akgün'ün yanı sıra Victor Nelsson'un da transfer ihtimali gerekçesiyle Gaziantep kafilesinde kendi isteğiyle yer almadığını duyurdu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların yarın oynanacak karşılaşma için kamp kadorosu açıklandı. Takımdaki geleceği merak edilen Victor Nelsson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

NELSSON'UN AYRILMA İHTİMALİ VAR

Sarı-kırmızılı takım, Nelsson'un transfer ihtimali gerekçesiyle Gaziantep FK kafilesinde yer almayacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün yanında transfer ihtimali bulunan Victor Nelsson'un kendi isteğiyle kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

Kendi isteğiyle kadrodan çıkartıldı: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

KENDİ İSTEĞİYLE KADRODA YOK

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır."

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılıların 21 kişilik Gaziantep FK kafilesinde şu isimler yer alıyor;

Kendi isteğiyle kadrodan çıkartıldı: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
img

"Orta Doğu haritasını yeniden çizeceğiz"
img

Ezeli rakibe gidiyor!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız

NATO'dan Türkiye dahil tüm üyelerine tedirgin eden çağrı
Canlı anlatım! Kadıköy'de ilk düdük çaldı

İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.