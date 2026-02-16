Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus salı günü saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak.

JUVENTUS STADYUMDA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Siyah-beyazlılar, maç öncesinde RAMS Park'ta yürüyüş gerçekleştirdi. Futbolcular ve teknik ekip, burada sahanın zeminini kontrol ederken, stadyumu da inceledi. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ise yürüyüş sırasında basın mensuplarına el salladı.

TÜM TAKIMA ATMOSFERİ ANLATTI

Yürüyüşüne devam eden Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız'ın hareketleri dikkat çekti. 20 yaşındaki yıldızın takım arkadaşlarına RAMS Park Stadyumu'nun belirli bölümlerini gösterip hararetli şekilde atmosferi anlattığı gözlemlendi.

MCKENNIE'DEN ATMOSFER YORUMU

Juventuslu futbolcu Weston McKennie, maç öncesi yaptığı basın toplantısında atmosfer hakkında konuşarak "Ben burada yıllar önce oynadım. Atmosferi gayet iyi tanırım. Taraftarları çok iyi bilirim. Sahayı bilirim. Kenan da bize atmosferi söyledi.' dedi.