Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...

A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiği 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçının ardından, genç yıldız Kenan Yıldız'ın sahada dua ettiği anlar kameralara yansımıştı.

Milli futbolcunun bu samimi görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Ancak bu görüntülerle ilgili gazeteci-yazar Memduh Bayraktaroğlu'nun yaptığı paylaşım büyük tartışma yarattı.

TEPKİ ÇEKEN YORUM

Bayraktaroğlu, Kenan Yıldız'ın dua ettiği anı paylaşarak, "Hatırladınız mı, 6 gol yedikleri İspanya maçından önce de aynen böyle dua etmişlerdi ama dua etmeden çıkan güçlü İspanyollar karşısında rezil olmuşlardı...

Şimdi geleyim gerçeğe...Bu çocukları akılla yönetirseniz, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında olduğu gibi harikalar yaratırlar... Siz yeter ki onlara maçları duaların değil, aklın ve gücün kazandığını öğretin" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kullanıcılar, Bayraktaroğlu'nun sözlerini "inanç özgürlüğüne saygısızlık" olarak nitelendirdi. Birçok futbolsever, Kenan Yıldız'ın inancını yaşamasının tamamen kişisel bir tercih olduğunu vurgulayarak genç futbolcuya destek mesajları paylaştı. "Dualar kimseye zarar vermez, inancı eleştirmek kimseye yakışmaz" gibi yorumlar binlerce etkileşim aldı.

GENÇ YILDIZA DESTEK MESAJLARI

Milli futbolcu Kenan Yıldız'a, hem taraftarlardan hem de futbol camiasından çok sayıda destek mesajı geldi. Kimi kullanıcılar, "Kenan yeteneğiyle konuşulmalı, duasıyla değil" ifadeleriyle sporcunun başarısına odaklanılması gerektiğini savundu.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;