Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...

Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...
Güncelleme:
Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...
A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiği 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçının ardından, genç yıldız Kenan Yıldız'ın sahada dua ettiği anlar kameralara yansımıştı. Milli futbolcunun bu samimi görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Ancak bu görüntülerle ilgili gazeteci-yazar Memduh Bayraktaroğlu'nun yaptığı paylaşım büyük tartışma yarattı.

TEPKİ ÇEKEN YORUM

Bayraktaroğlu, Kenan Yıldız'ın dua ettiği anı paylaşarak, "Hatırladınız mı, 6 gol yedikleri İspanya maçından önce de aynen böyle dua etmişlerdi ama dua etmeden çıkan güçlü İspanyollar karşısında rezil olmuşlardı...

Şimdi geleyim gerçeğe...Bu çocukları akılla yönetirseniz, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında olduğu gibi harikalar yaratırlar... Siz yeter ki onlara maçları duaların değil, aklın ve gücün kazandığını öğretin" ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kullanıcılar, Bayraktaroğlu'nun sözlerini "inanç özgürlüğüne saygısızlık" olarak nitelendirdi. Birçok futbolsever, Kenan Yıldız'ın inancını yaşamasının tamamen kişisel bir tercih olduğunu vurgulayarak genç futbolcuya destek mesajları paylaştı. "Dualar kimseye zarar vermez, inancı eleştirmek kimseye yakışmaz" gibi yorumlar binlerce etkileşim aldı.

GENÇ YILDIZA DESTEK MESAJLARI

Milli futbolcu Kenan Yıldız'a, hem taraftarlardan hem de futbol camiasından çok sayıda destek mesajı geldi. Kimi kullanıcılar, "Kenan yeteneğiyle konuşulmalı, duasıyla değil" ifadeleriyle sporcunun başarısına odaklanılması gerektiğini savundu.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • "Akıl ve güç duanın birleşmesiyle olur. Önce çaba gösterecen sonra duayla isteyecen"
  • "Dedem ikisi de lazım be. Birisi olmayınca olmuyor. Allah demiyor mu insan için sadece emeğinin karşılığı vardır diye"
  • "Kuyuya bir taş at,akıllılar çıkarmaya çalışsın.Saçma bile diyemeyeceğim bir paylaşım olmuş"
  • "Peki kazanmak için değil de sakatlanmadamaçı tamamlamak için dua ettilerse"
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSpartakus:

Adam doğru söylemiş,ne var bunda ?!?!

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme115
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCEZA :

seninde de duasız doğduğun belli ....

yanıt20
yanıt4
Haber Yorumlarıali tartan:

An.a. var

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

inanmayabilirsiniz kafir olabilirsiniz ama herkesin inancına saygı göstermek zorundasınız anladın mı kavşak zoruna gidiyorsa tittirin gidin dedelerinizin yanına

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Duayla olsaydı bu işler filistin coktan kurtulmuştu bilim ile teknolojıyle calışmakla üretmekle olur yoksa amerikanın kansorojen fruktozunu glikozunu sana verirler anlıyormusun sppartacus

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıqhp79g5vnn:

size ne insanların inancından o sayede kazanıyorsunuz unutmayın allah kelamı geçtiği yerde rahatsız oluyorsunuz siz siz üstüne alınanlar!

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet DUMAN:

Dualar sonuç değil niyet içindir. Sahada ter döken, tribünde dua eden milyonlarca insanın inancıyla alay etmek, ne gazetecilik ne de ahlaktır. İspanya maçını hafıza diye taşıyan, Gürcistan zaferini içine sindiremeyenler sadece skor değil, karakter de kaybetmiş demektir.

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Muslumanlikta top oynamak günah, futbolda dua etmekte saçma…her yere dini alet ediliyorlar. Ben memduh beyin fikrine katiliyorum.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadirovic :

Peki sen Müslüman mısın? Eğer Müslüman isen, Kenan'ın dua ederek İslam'ı gösteriş için kullandığını nasıl sui zann edebiliyorsun ? Bu mu senin Müslümanlık tarifin ?

yanıt10
yanıt2
Haber YorumlarıTarık Temiz:

İslam da tevekkül elinden geleni yapıp çalışıp gerisini Allahtan beklemektir ama biz sadece Allahtan bekliyoruz ve yeterince çalışmıyoruz adamın sözleri kaba ama bir ders almamız gereken nokta var daha çok çalışmak ve kendimizi geliştirmek.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
