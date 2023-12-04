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Kenan Sofuoğlu, Milli Motosikletçilerden Şampiyonluk Bekliyor

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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, çalıştırdığı milli motosikletçilerden gelecek sezon şampiyonluk bekliyor. Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ile Moto2 kategorisine yükselen Deniz Öncü'nün sezon performanslarını ve hedeflerini değerlendirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, çalıştırdığı milli motosikletçilerden gelecek sezon şampiyonluk bekliyor.

Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ile Moto2 kategorisine yükselen Deniz Öncü'nün sezon performanslarını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Bu yılki sezonu geride bıraktıklarını anlatan Sofuoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla 4 yıllık beraberliği sona eren Toprak'ın "Rokit BMW" takımıyla anlaştığını anımsattı.

BMW'nin Dünya Şampiyonası'nda henüz şampiyonluk kazanamadığını, onlara ilk dünya şampiyonluklarını kazandırmak istediklerini belirten Sofuoğlu, "İnanıyorum ki heyecanlı sezon olacak ve Toprak, BMW'ye hızlı adapte olup 2024 şampiyonluğu için mücadele verecek. İki yıllık anlaşma yaptık. İlk sezonda pilotlar bazen zorluk çekebiliyor. İlk sezonda olmasa da ikinci sezonda BMW'yi inşallah dünya şampiyonu yapacağız." diye konuştu.

Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin'in de ilk kez bu sezon yarışmasına rağmen birkaç podyum ve bir birincilik aldığına işaret ederek, bunun kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

"Bir pilot ilk sezonunda zafer alabiliyorsa, gelecek vadeden bir pilottur." diyen Sofuoğlu, Bahattin'in bu potansiyelini herkese gösterdiğini kaydetti.

"Can Öncü, İngiltere'de büyük ameliyat geçirdi"

Milli motosikletçi Can Öncü'nün bu sezon çok büyük bir kaza geçirdiğine değinen Sofuoğlu, şunları aktardı:

"Neredeyse sol kolunu kaybetti diyebilirim. Çok büyük sakatlık yaşadı. Yaklaşık 8 aydır yarışamıyordu ve kolunun sadece yüzde 10'unu kullanarak son İspanya yarışında podyuma çıktı. Geçen hafta İngiltere'de büyük ameliyat geçirdi. 10 saat süren ameliyatın ardından inanıyoruz ki kolu yüzde 70-80 kendine gelecek. 100'de 100 olmayacak belki hiçbir zaman ama yüzde 70-80'lik kol bile onun kariyerine devam etmesine yetecektir. İnşallah önümüzdeki yıl Can Öncü'den dünya şampiyonluğu bekliyoruz."

Sofuoğlu, diğer milli sporcu Deniz Öncü'nün de 4 yıllık Moto3 kariyerini tamamladığını, bu süreçte birçok kez yarış kazanıp defalarca podyuma çıktığını fakat dünya şampiyonluğuna ulaşamadığını belirterek, bunun Moto2'de olacağına inandığını belirtti.

Moto2'nin, MotoGP'den önceki son basamak olduğunu aktaran Sofuoğlu, "Moto2'deki en büyük takım olan Red Bull KTM ile anlaştık, bu takım adına yarışacak. Takımın ondan beklentisi büyük. Deniz'in koltuğundaki pilot, dünya şampiyonu olarak MotoGP'ye geçti. İnşallah Deniz, bu basamağı da başarılı şekilde atlatırsa MotoGP'de bizi temsil eden sporcu haline gelecek." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, sezon yeni bittiği için yaklaşık 1,5 aylık boşluk oluştuğunu, bu sürenin ardından sporcularıyla 2024 için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Yeni sezon hedeflerine de değinen Sofuoğlu, "Her birinden tabii ki şampiyonluk bekliyoruz, bu çok doğal bir beklenti sezon başlarken. Sporcularımızın her biri farklı kategorilerde, her birinden beklentim şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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