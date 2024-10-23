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Kenan Sipahi, Haftanın Beşine Seçildi!

Kenan Sipahi, Haftanın Beşine Seçildi!
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Karşıyaka'nın oyun kurucusu Kenan Sipahi, Mersin Spor karşısında gösterdiği 18 sayı, 7 ribaund ve 8 asistlik performansla Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin haftanın 5'ine seçildi.

Karşıyaka'nın 29 yaşındaki oyun kurucusu Kenan Sipahi, Mersin Spor müsabakasında gösterdiği performansla Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Mersin Spor ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 107-81 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 29 yaşındaki oyun kurucusu Kenan Sipahi de Mersin Spor karşısında etkili bir performansa imza attı. Tecrübeli oyuncu, süre aldığı 31 dakikada; 18 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece Kenan Sipahi, gösterdiği bu performansla da Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kenan Sipahi Karşıyaka Basketbol Türkiye Güncel Mersin izmir Spor

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