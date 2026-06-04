Milli sporcu sezonun yorgunluğunu Antalya'da atıyor

ALMAN Schalke 04 takımının kaptanı, milli futbolcu Kenan Karaman tatil için Antalya'nın Serik ilçesini tercih etti.

Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak Bundesliga'ya yükselen Schalke 04'ün kaptanı, milli sporcu Kenan Karaman, Serik'e bağlı Belek turizm merkezine tatile geldi. Sezonun yorgunluğunu burada atmaya çalışan Kenan Karaman, turizmci Mehmet Aygün ile kortta tenis oynadı. Kenan Karaman, tenisin ardından ailesi ve çocuklarıyla tatilini sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı