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Kemal Özdeş: 'Kalan 20 maç özel ve finale çevirmek istiyoruz'

Kemal Özdeş: 'Kalan 20 maç özel ve finale çevirmek istiyoruz'
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, kalan 20 maçın her birinin özel olduğunu belirterek, bir üst lige çıkma hayallerinin olduğunu vurguladı.

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ankara Keçiörengücü müsabakasının ardından, "Kalan 20 maçın her biri özel ve finale çevirmek istiyoruz. Eksiklerimiz de var ama daha güçlü olacağız. Zamanla da bir üst lige çıkma hayallerimiz var. İnşallah benim burada olduğum dönem gerçekleşir" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Mke Ankaragücü, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Bugün kazanmak biçim için önemliydi. Benim ilk maçımdı. Oynadığımız takım bizim altı puan üstümüzdeydi. Oyunun ilk dakikalarında her iki takım birbirini tarttı ama oyunun sonraki dakikalarında rakip takım bizim kalemize daha fazla geldi ki o anlarda savunma disiplini olmasa gol yiyeceğimiz pozisyonlar oluştu. Ama oyunun 25-30 dakikalık bölümünden sonra bu kez biz kenarlardan pas bağlantısı ile çıkmaya başladık. Biraz daha rakip yarı alana girmeye başladık. Belki de maçın ilk yarısında iki benzer pozisyondan bir tanesiyle 1-0 önüne geçmek rakibimizin biraz gardını düşürdü. Biz de biraz daha cesaretlendik. Oyunun ikinci yarısında daha farklı senaryo gerekiyordu. Hem o skoru koruyacak hem de etkili geçiş hücumları yapacağımız bölümler vardı. İkinci yarı daha iyi defansif oynayıp geçiş hücumları yakaladık ama yine geçtiğimiz maçlarda da çok yaşadığımız birbirimizle oynama gol pozisyonuna sokma kısmında risk aldık. Bugün 2-0 kazandık önemli bir galibiyet aldık bunu taraftarımıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir üst lige çıkma hayallerimiz var"

Sarı-lacivertli ekipte hayallerini gerçekleştirdiğini aktaran Özdeş, "22 yıl önce 2002-2003 sezonunda Ankaragücü'nde çalıştım. Burada 11 aylık çok güzel hatıralar biriktirdim. O dönemi hatırlayanlar hatırlayacaktır. O sezon Avrupa kupalarını son iki maça kadar kovalayan bir Ankaragücü vardı ve 19 Mayıs ambiyansını, taraftarın o duygu yoğunluğu ve takma yetkisini hatırlıyorum. O süreçten sonra da hep Ankaragücü'nde teknik direktörlük yapma hayalim oldu ve bu sezon başında olacaktı ama olmadı. Şimdi nasip oldu. Bunun için çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim, şimdi bakıyorum sorumluluğum çok daha fazla. Burada takımımla maça çıkarken şunu paylaştım; bu camiaya uygun mücadele etmek çok değerli dedim. Önce verdiğimiz mücadeleyle oynadığımız oyunla camiayı ve bizi sevenlerin övgüsünü almamız gerekiyor dedim. Bunu dönem dönem yaptık. Bugün oyun karşılığı olarak mutlu muyum? Değilim ama böyle oyunlar oynayarak maç kazanmak değerli. Ben gelmeden önceki 17 haftaya baktığımda daha fazla puan toplayabilecek bir takımım vardı ama yaşanılan dağınıklık buna engel oldu böyle düşünüyorum. Geçen hafta Çorum'da bir takım mücadelesinin olması önemliydi buna vurgu yaptım. Şimdi bunu sürdürmek istiyoruz. Kalan 20 maçın her biri özel ve finale çevirmek istiyoruz. Eksiklerimiz de var ama daha güçlü olacağız. Zamanla da bir üst lige çıkma hayallerimiz var. İnşallah benim burada olduğum dönem gerçekleşir. Bundan çok daha bir gurur duyamam. Antrenörlüğümün 30 yılının sonunda benim için çok büyük bir gurur olacak ama sorumluluğun farkındayım galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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