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Kemal Özdeş: Her Maçı Final Olarak Görüyoruz

Kemal Özdeş: Her Maçı Final Olarak Görüyoruz
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Şanlıurfaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, takım olarak eksiklikleri tamamlayarak şampiyonluk yarışında iddialı olmak istediklerini belirtti. Özdeş, her maçı final olarak gördüklerini vurguladı.

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Eksikliklerimizi tamamlayarak bu yarışın iddialılarından olmak istiyoruz. Her maçı final olarak görüyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, açıklamalarda bulundu. Özdeş, "Oyuncularım önemli bir maçı kazandılar. Şimdi önümüzde Erzurumspor maçı var. İki gün sonra da o maça hazırlanmaya başlayacağız. Şanlıurfaspor oyuncularını da kutluyorum. Onlar da centilmence mücadele ettiler. Taraftarlarını ve tribünlerini de kutluyorum. 'Hoş geldiniz' diye tezahürat yaptılar. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız kaosu düşünürsek, ülke futbolunun ihtiyacı olan şey budur. Şimdi ligin ikinci yarısında performanslar çok önemli ve değerlidir. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız olacak. Bir tane arkadaşımız aramıza katıldı. Eksikliklerimizi tamamlayarak bu yarışın iddialılarından olmak istiyoruz. Her maçı final olarak görüyoruz. Bu galibiyeti camiamıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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