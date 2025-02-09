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Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

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Son olarak Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Keita Balde'nin, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Katıldığı programda iddiaları kabul eden Keita Balde "Doğru. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Wanda Nara'yı suçlamıyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Hata benim" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un sözleşmesini feshedip yollarını ayırdığı Keita Balde, Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile ilgili bir itirafta bulundu.

İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Keita Balde'nin Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Katıldığı bir programda konuşan Keita Balde, iddiaların doğru olduğunu kabul ederek, "Doğru. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Wanda Nara'yı suçlamıyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Hata benim." dedi.

Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

"SIMONA HAYATIMIN SONUNA KADAR SEVECEĞİM TEK KADIN"

Icardi ve Wanda Nara hakkında konuşan Balde, "Icardi ve Wanda Nara arasında yaşananlar benimle ilgili değil. Ben onları suçlamıyorum. Ancak bunu gündeme getirme biçimleri kalpsizce. Ben yaptığım hatadan dolayı kendimi çok küçük hissediyorum. Simona, hayatımın sonuna kadar seveceğim tek kadın." ifadelerini kullandı.

Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

BİRLİKTE OLDUKLARI FOTOĞRAF DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Wanda Nara'nın ve Keita Balde'nin birlikte olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile Balde'nin yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü.

Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Buna basmayan kalmamış bi tek ben kaldım oda Fakir olduğum için

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

bayağıdır wanda nara icardi haberleri yoktu yine başladı

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Haber YorumlarıAdanalı Haşmet :

İett otobüsü akbili olsan bu kadar basmazlardı. Ne yaptın sen wanda yenge akrep burcu musun ?

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Haber YorumlarıNasuh a.:

3. köprü gibisin Wanda. Üstünden geçen geçene.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bizim başımız kel mi? Bize de ver.

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