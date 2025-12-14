Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, hakem yönetimini eleştirerek, "Yazıklar olsun, böyle penaltı çalınmaz. Kulübede ekrandan 5 defa izledim, çok üzücü bir şey." dedi.

Koşukavak, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında maça dair konuşacak bir şey olmadığını, güçlü bir oyun sergilediklerini ifade etti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün 2 hafta önce 2-1 kaybettikleri Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası yaptığı açıklamayı hatırlatan Koşukavak, "Bugün burada ne söylediklerini merak ediyorum." diye konuştu.

Hakemin penaltı kararının hatalı olduğunu savunan Koşukavak, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey olur mu? Buna penaltı çalınır mı? Yazık günah değil mi? Kulübede ekrandan 5 defa izledim, çok üzücü bir şey. Artık ülke futbolu, sahanın dışından bir kurtulsun, yeter bezdik, sürekli saha dışı, saha dışı... Keçiörengücü'nün bütçesi belli, şartları belli. bizim ne siyasi ne de para gücümüz var, biz sahada mücadele ediyoruz. Hak etmiyor muyuz yani ayıp değil mi?."

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de oyunun neredeyse tamamını kontrol eden takımın kendileri olduğunu belirterek, "Bu kadar iyi oynadığımız bir maçı az daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmak tabii ki üzücü. Deplasmanda olmamıza rağmen her türlü oyunu biz doğru oynamaya çalıştık." dedi.

Ankara ekibinin öndeki yüksek oyuncularıyla geçiş hücumu yapmaya çalıştığını aktaran Özköylü, "Birkaç tane tehlikeli pozisyon da yakaladılar ama genel anlamda çok fazla o şansı onlara vermedik, maalesef tam biz gol atabiliriz dediğimiz anda o topun gelip geçiş hücumunda bize çok talihsiz bir gol olması, oyuncumuzun ayağına çarpması, bizim adımıza büyük şanssızlıktı." diye konuştu.

Değişikliklerle oyunu iyice Keçiörengücü ceza sahasına yıktıklarını anlatan Özköylü, şunları kaydetti:

"Neticesinde penaltı kazandık, penaltı tartışılabilir. Kimi için olmayabilir, hakem vermiştir, VAR hakemi vermiştir, bunlarla çok karşılaşıyoruz. Geçen hafta bizim çok basit ve kimsenin buna hayır diyemeyeceği bir penaltımız verilmedi, burada bunu tartışmaya gerek yok, eğer hakem öyle gördüyse öyle vermiştir. Maçın bizim adımıza penaltıyla berabere bitmesi üzücü çünkü takımımın oynadığı oyun, ortaya koyduğu performans, biz bu maçı çok daha önce koparıp, çok daha önce kazanmayı hak etmiştik. Her şeye rağmen geriye düştüğümüz bir maçta beraberliği de kurtarmış olmak bizim adımıza bir teselli."