Haberler

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonrası hakemin penaltı kararını eleştirerek, 'Yazıklar olsun, böyle penaltı çalınmaz.' dedi. Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü ise oyunun kontrolünü sağladıklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, hakem yönetimini eleştirerek, "Yazıklar olsun, böyle penaltı çalınmaz. Kulübede ekrandan 5 defa izledim, çok üzücü bir şey." dedi.

Koşukavak, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında maça dair konuşacak bir şey olmadığını, güçlü bir oyun sergilediklerini ifade etti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün 2 hafta önce 2-1 kaybettikleri Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası yaptığı açıklamayı hatırlatan Koşukavak, "Bugün burada ne söylediklerini merak ediyorum." diye konuştu.

Hakemin penaltı kararının hatalı olduğunu savunan Koşukavak, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey olur mu? Buna penaltı çalınır mı? Yazık günah değil mi? Kulübede ekrandan 5 defa izledim, çok üzücü bir şey. Artık ülke futbolu, sahanın dışından bir kurtulsun, yeter bezdik, sürekli saha dışı, saha dışı... Keçiörengücü'nün bütçesi belli, şartları belli. bizim ne siyasi ne de para gücümüz var, biz sahada mücadele ediyoruz. Hak etmiyor muyuz yani ayıp değil mi?."

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de oyunun neredeyse tamamını kontrol eden takımın kendileri olduğunu belirterek, "Bu kadar iyi oynadığımız bir maçı az daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmak tabii ki üzücü. Deplasmanda olmamıza rağmen her türlü oyunu biz doğru oynamaya çalıştık." dedi.

Ankara ekibinin öndeki yüksek oyuncularıyla geçiş hücumu yapmaya çalıştığını aktaran Özköylü, "Birkaç tane tehlikeli pozisyon da yakaladılar ama genel anlamda çok fazla o şansı onlara vermedik, maalesef tam biz gol atabiliriz dediğimiz anda o topun gelip geçiş hücumunda bize çok talihsiz bir gol olması, oyuncumuzun ayağına çarpması, bizim adımıza büyük şanssızlıktı." diye konuştu.

Değişikliklerle oyunu iyice Keçiörengücü ceza sahasına yıktıklarını anlatan Özköylü, şunları kaydetti:

"Neticesinde penaltı kazandık, penaltı tartışılabilir. Kimi için olmayabilir, hakem vermiştir, VAR hakemi vermiştir, bunlarla çok karşılaşıyoruz. Geçen hafta bizim çok basit ve kimsenin buna hayır diyemeyeceği bir penaltımız verilmedi, burada bunu tartışmaya gerek yok, eğer hakem öyle gördüyse öyle vermiştir. Maçın bizim adımıza penaltıyla berabere bitmesi üzücü çünkü takımımın oynadığı oyun, ortaya koyduğu performans, biz bu maçı çok daha önce koparıp, çok daha önce kazanmayı hak etmiştik. Her şeye rağmen geriye düştüğümüz bir maçta beraberliği de kurtarmış olmak bizim adımıza bir teselli."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu

Bir kenti ağlatan kareler: O görüntüler yürek burktu
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

55 kişiye mezar olmuştu, o isim için de tahliye kararı çıktı
Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi

Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
title