Keçiörengücü Teknik Direktörü Ağçay: 'Sonuçları Yansıttık'
Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı. Teknik Direktör Sedat Ağçay, elde ettikleri galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, uzun süredir iyi oynadıklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını belirtti ve artık ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacaklarını ümit ettiğini ifade etti.
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Bodrum FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir iyi oynuyorduk ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. Bugün bunu yansıttık. Güzel bir 3 puan aldık. Artık bundan sonrası da gelir diye ümit ediyorum" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Bu ligin hücum bölgesinde ikili mücadelesi en iyi olan takım Bodrum FK. Fakat top rakipteyken de bizim ikinci bölgede ikili mücadelede en iyi olan takım da bizdik. Bu üstünlüğünü oyun içinde sürdüren galip gelecekti. Uzun süredir iyi oynuyorduk ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. Bugün bunu yansıttık. Özellikle oyuncularımı yürekten kutluyorum. Güzel bir 3 puan aldık. Artık bundan sonrası da gelir diye ümit ediyorum. Rakip takımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA