Keçiörengücü Teknik Direktörü Ağçay: 'Sonuçları Yansıttık'

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Bu ligin hücum bölgesinde ikili mücadelesi en iyi olan takım Bodrum FK. Fakat top rakipteyken de bizim ikinci bölgede ikili mücadelede en iyi olan takım da bizdik. Bu üstünlüğünü oyun içinde sürdüren galip gelecekti. Uzun süredir iyi oynuyorduk ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. Bugün bunu yansıttık. Özellikle oyuncularımı yürekten kutluyorum. Güzel bir 3 puan aldık. Artık bundan sonrası da gelir diye ümit ediyorum. Rakip takımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA