Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atko Grup Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek gol, ilk yarıda Ezeh'den geldi.

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 46 Sequeira), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Wilks, Denic, Thuram (Dk. 46 Hakan Yeşil), Clarke-Harris (Dk. 82 Görkem Bitin)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Hüseyin Bulut, İshak Karaoğul, Roshi, Rroca (Dk. 79 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 89 Ali Akman)

Gol: Dk. 40 Ezeh ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 15 Süleyman Luş, Dk. 68 Hakan Bilgiç, Dk. 87 Halil Can Ayan, Dk. 90+3 Emre Satılmış ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 16 Mesut Özdemir, Dk. 66 Soldo, Dk. 88 Sequeira (Atko Grup Pendikspor )

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
