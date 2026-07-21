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Sedat Tahiroğlu: "Süper Lig'de olmayı düşünüyoruz"

Sedat Tahiroğlu: 'Süper Lig'de olmayı düşünüyoruz'
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Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yeni sezonda play-off hedeflediklerini ve ardından Süper Lig'e çıkmayı amaçladıklarını söyledi. Kulüp ayrıca futbolcuların sağlık hizmetleri için bir hastane ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yeni sezondaki hedeflerinin ligi play-off hattında tamamlamak olduğunu belirterek, bir sonraki sezon ise Süper Lig'de olmayı amaçladıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda kulüp, Ankara'daki özel bir hastane ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında futbolcuların hastanenin sağlık hizmetlerinden kapsamlı şekilde yararlanacağı belirtildi. Yapılan iş birliğiyle birlikte sporcuların muayene, teşhis, tedavi ve sağlık takip süreçlerinin hastane tarafından yürütüleceği ifade edildi. Bunun yanı sıra sezon boyunca futbolcuların ihtiyaç duyacağı sağlık hizmetlerinden de hızlı ve etkin şekilde karşılanacağı vurgulanırken, anlaşmanın sporcuların sağlığının korunması ve performanslarının desteklenmesi açısından önemli katkılar sunacağı kaydedildi. Sponsorluk anlaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yapılan sözleşmenin 1 yıllık olduğunu ama hastane ile uzun vadede çalışmayı düşündüklerini belirtti. Yeni sezonda amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu dile getiren Tahiroğlu, yeni transferleri neredeyse tamamladıklarını sözlerine ekledi.

"Süper Lig'de olmayı düşünüyoruz"

Yeni sezondaki beklentilerinin play-off'a kalmak olduğunu söyleyen Başkan Sedat Tahiroğlu, "Hastane ile 1 yıllık bir sözleşmemiz olacak. Uzun vadede projeler düşünüyoruz ama olaya yıllık olarak bakıyoruz. Kulübün sağlık giderlerini hastane karşılayacak. Bugün ya da yarın futbolcu alacağız. Onu aldığımız zaman da tahminimce transferleri noktalayacağız. Oğuzcan'a Süper Lig'den teklif var. Rakamsal olarak bir yere geldik ama vermeyi düşünmüyoruz. Yaşı genç ve talipleri fazla. Eze'ye yurt dışından teklif var ama gitmek istemiyor. Sezon beklentimiz play-off'tur. Süper Lig'de olmayı düşünüyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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