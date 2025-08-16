Keçiörengücü, Brezilyalı Stoper Wellington Nascimento ile Anlaştı

Keçiörengücü, Brezilyalı Stoper Wellington Nascimento ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı stoper Wellington Nascimento ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Nascimento'ya hoş geldin dedi ve başarı diledi.

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı stoper Wellington Nascimento ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Wellington Nascimento ile anlaşmaya varmıştır. Wellington'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye'de 2017-2021 yılları arasında İstanbulspor forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinin Amazonas takımında oynadı.

