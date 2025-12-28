Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 3-1'lik skorla kazandı.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Junior Fernandes, 45. dakikada Wellington ve 60. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü ise 76. dakikada Engjell Hoti attı.

KRİTİK BİR GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte kritik bir galibiyet alan Ankara Keçiörengücü, puanını 26'ya yükseltti. Ümraniyespor ise 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Keçiörengücü, Hatayspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.