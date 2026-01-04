Haberler

Sakarya'da Futbol Maçında Tribünlerde Kavga Çıktı: 1 Gözaltı

Sakarya Süper Amatör Ligi'nde oynanan Kazımpaşa Birlikspor – Sapancaspor maçında yaşanan gerginlik, sahadan tribünlere sıçrayarak kavgaya dönüştü. Polis biber gazı ile müdahale etti, bir taraftar gözaltına alındı.

SAKARYA Süper Amatör Ligi B Grubu'nda oynanan Kazımpaşa Birlikspor – Sapancaspor karşılaşmasında sahada başlayan gerginlik tribünlere sıçradı. Çıkan kavgaya polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. 1 taraftar gözaltına alındı.

Olay, Serdivan ilçesindeki Ekrem Karaberberoğlu Spor Kompleksinde meydana geldi. Kazımpaşa Birlikspor ile Sapancaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kazımpaşa Birlikspor'un attığı beraberlik golünün ardından, ofsayt gerekçesiyle itiraz eden Sapancaspor cephesinden bir yönetici sahaya girerek hakeme saldırmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik, görevliler tarafından güçlükle yatıştırıldı.

Maçın ikinci yarısında ise tansiyon tribünlere taşındı. Hakem kararları nedeniyle iki takım taraftarları arasında sözlü tartışma başladı. Karşılıklı küfürleşmenin ardından tribünlerde sandalye, taş parçaları ve su şişeleri atıldı. Polis ekipleri birbirine giren taraftarlara biber gazıyla müdahale etti. Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle stadyuma takviye polis ekipleri sevk edildi. Biber gazından etkilenen bazı taraftarlara, stat dışında hazır bekleyen ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Polis ekipleri tarafından 1 taraftar gözaltına alındı. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
