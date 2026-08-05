Kazım Karabekir Stadyumu tam kapasiteye açılıyor

ASRIN felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu, Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Amed deplasmanına gidecek olan Erzurum spor FK, tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray'la oynayacak.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nun hasar gördüğü tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın raporu doğrultusunda stadyum kullanıma kapatılırken, 8 Mart 2023'te oynanması planlanan Erzurum spor FK-Ankara Keçiörengücü karşılaşması Rize'ye alındı. Stadyumun kapatılması nedeniyle 2022-2023 sezonunda 1'inci Lig ekibi Erzurum spor kalan maçlarını farklı şehirlerde oynarken, 2023-2024 sezonunda ise yalnızca kale arkası tribünlerine sınırlı sayıda seyirci alındı.

STADYUMDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu koordinasyonundaki teknik ekip tarafından stadyumda kapsamlı yapısal değerlendirme ve yapısal sağlık izleme çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir yılı aşkın süren çalışmalarda 18 bloktan oluşan stadyumun her bölümü ayrı ayrı incelendi. Saha incelemeleri, proje kontrolleri, geometrik ölçümler, malzeme analizleri, beton ve donatı değerlendirmeleri, karot ve tahribatsız testler, Operasyonel Modal Analiz (OMA), deneysel titreşim ölçümleri, sayısal modelleme ve güncel deprem yönetmeliği esas alınarak ileri düzey sismik performans analizleri gerçekleştirildi.

SAN SIRO'DA KULLANILAN YÖNTEM ERZURUM'DA DA UYGULANDI

Çalışmalarda, FIFA ve UEFA tribün mühendisliği ilkeleri doğrultusunda uluslararası düzeyde büyük spor yapılarında kullanılan Operasyonel Modal Analiz (OMA) yöntemi uygulandı. Daha önce İtalya'nın Milano kentindeki San Siro (Giuseppe Meazza) Stadı'nda da kullanılan yöntemle tribünlerin gerçek kullanım koşullarındaki dinamik davranışı incelendi. Elde edilen deneysel veriler doğrultusunda yapının deprem etkileri ile yoğun seyirci hareketlerinden kaynaklanabilecek dinamik yükler ve olası rezonans etkileri birlikte değerlendirildi.

Teknik incelemeler sonucunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda stadyumda bakım, onarım, iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları yapıldı. Çelik çatı sisteminde bakım ve onarım gerçekleştirilirken, mesnet koşulları proje tasarımına uygun hale getirildi ve gerekli noktalarda güçlendirme uygulandı. Betonarme tribünlerde ise planlanan perde duvar imalatları tamamlandı.

2025-2026 sezonunun ocak ayında Kuzey ve Güney kale arkası tribünlerinin tam kapasiteyle kullanılmasının teknik açıdan uygun olduğu değerlendirilerek tribünler tamamen açıldı. Doğu (maraton) ve Batı (protokol) tribünlerinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından bu bölümlerin de tam kapasiteyle kullanılmasının mevcut yapısal durum ve gerçekleştirilen iyileştirmeler çerçevesinde uygun olduğu belirlendi.

TAM KAPASİTEYE ONAY

Erzurum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teknik inceleme, yapısal sağlık izleme, güçlendirme ve performans değerlendirme sürecinin tamamlandığı belirtilerek, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nun dört tribününün de yeniden tam kapasiteyle seyirci kabul etmesinin mevcut yapısal durumu ve gerçekleştirilen iyileştirmeler kapsamında teknik açıdan uygun bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu denetimlerinde tespit edilen eksikliklerin giderildiği belirtilerek, "Yaklaşık 500 kalemde bakım, onarım, yenileme ve düzenleme çalışması Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlanarak stadyumun mevcut haliyle Süper Lig müsabakalarının oynanabilmesi için gerekli asgari kriterleri karşılaması sağlanmıştır. Yaklaşık bir yılı aşkın süren teknik değerlendirme, yapısal sağlık izleme, bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alınan bu kararın Erzurumspor camiasına, taraftarlarımıza ve Erzurum halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

İLK RAKİP GALATASARAY

Tam kapasite seyirci onayı alan Kazım Karabekir Stadyumu'nda ilk karşılaşma, Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile oynanacak. Mavi-beyazlı taraftarlar uzun bir aranın ardından takımlarını dört tribünün de açık olacağı stadyumda destekleme imkanı bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı